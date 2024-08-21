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社會 社會焦點 保障人權

AGK金鑰匙「拆分盤」投資年賺84%　3年吸金1.3億7人起訴

▲▼ AGK金鑰匙集團(後改名FCD)，涉嫌違反《銀行法》，從2017年到2020年間吸金上億元，台北服務中心郭姓負責人。（圖／記者劉昌松攝）

▲AGK金鑰匙集團在台負責人郭飛志涉嫌吸金詐騙1.3億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新加坡AGK金鑰匙集團台北負責人郭飛志，涉嫌在台招募團隊，以說明會、散發文宣等方式，吹噓投資虛擬電子股票，保證股價只漲不跌，獲利可「拆分」加速賺錢，每年獲利達84%，其實所謂的投資根本只是數字遊戲，卻從2017年到2020年間，吸金高達1.3億元。台北地檢署21日依違反《銀行法》等罪起訴郭等7人。

所謂「拆分」是指買家掏出現金取得對應點數，用於虛擬平台上開戶投資，在投資標的漲到一定價格後，買家可將點數分散，開新帳戶再投資，吸金集團會宣稱，雖然拆分後持有的股價會跌回原價，但因持股數倍增，買家仍可因此獲利。

北檢查出，郭飛志受新加坡華人陳偉杰創立的AGK(A GOLDEN KEY)金鑰匙集團指派，擔任台北地區負責人，從2017年起，陸續成立台北服務中心、台北教室、中壢教室，招募簡悌豐、陳信群、苗天蓉等人，分別負責租場地辦說明會，分享投資經驗，招募不特定人加入虛擬的理財創富網路平台。

▲▼AGK金鑰匙集團在台吸金詐騙1.3億元，被告苗天蓉。（圖／記者劉昌松攝）

▲AGK金鑰匙集團在台高層幹部苗天蓉負責管理投資款項等財務事宜。（資料照／記者劉昌松攝）

AGK集團宣稱，1美元可購買1點積分，透過平台購買的虛擬股票，不但只漲不跌，而且期滿30個月，期間每3個月可拆分1次，每年可有84%獲利，如果拉下線加入投資，除可轉賣積分變現，還可領取下線投資的8%當推薦獎金。

檢察官郭盈君調查認為，AGK集團涉嫌在台非法經營銀行業務，且以不實投資方案詐騙投資人，根據郭飛志遭查扣的匯款資料檔顯示，3年內不法獲利高達新台幣1億3137萬3225元，目前雖然只有12名被害人提告、受害金額1025萬元，但檢察官仍依法將郭飛志等7名集團成員起訴，並查扣被告名下財產，供日後法院沒收發還所有被害人。

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