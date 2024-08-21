美AV女優倒斃家中「警察懷疑不單純」　真正死因出爐了

▲索菲亞3月被發現陳屍家中。（圖／翻攝自IG、GoFundMe，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國26歲AV女優索菲亞（Sophia Leone）今年3月陳屍邁阿密家中，一度被警方懷疑案情並不單純，但根據最新調查結果，她的死因是意外服藥過量。

警方向美國八卦新聞TMZ透露，根據毒理學報告，索菲亞死於意外服藥過量。但目前尚不清楚，她究竟服用了哪些藥物。

索菲亞離世消息傳開後，粉絲感到震驚與不捨，紛紛留言哀悼。有人詢問「她怎麼死的？又是自殺嗎？」經紀公司101 Modeling當時回應，「它被當作住家入侵謀殺案進行調查」，另一人追問「發生了什麼？」公司又補充，「搶劫謀殺。」

索菲亞18歲就踏入成人娛樂產業，在Instagram擁有30萬粉絲。根據IMDb，其淨資產超過100萬美元（約新台幣3100萬元）。

她被形容為是一名深受大家喜愛的女兒、姊妹、孫女，非常喜歡動物，還養了3隻寵物，喜愛旅行，總能找到讓身邊每個人都露出微笑的方法。但母親透露，索菲亞生前飽受酗酒困擾，多次萌生自殺念頭。

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