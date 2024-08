委內瑞拉5屆奧運選手驚傳死訊　陳屍美國住處

▲奇里諾絲(右)曾經代表委內瑞拉參加5屆奧運。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

委內瑞拉五屆奧運自行車運動員奇里諾絲(Daniela Larreal Chirinos)陳屍在美國拉斯維加斯住處,原因是被食物噎到。

紐約郵報、福斯新聞等報導,50歲前選手奇里諾絲在拉斯維加斯一間飯店工作,但從12日就沒去上班,經通報之後,警方前往她的住處確認情況,沒想到找到的是她的遺體。

警方認為奇里諾絲在8月11日就已經死亡。外傳死因為窒息,且在她的氣管內有發現固體食物殘渣。不過克拉克郡驗屍官辦公室發言人表示,正式死因尚未確認。

Former Olympic cyclist Daniela Larreal Chirinos found dead inside Las Vegas apartment days after choking on her food: report https://t.co/4VTribSyIP pic.twitter.com/UHMZMY1xiN