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孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

▲▼ 普渡 。（圖／記者張一中攝）

▲孩童在普渡現場玩鬧，結果連續發燒10天。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

有些事情寧可信其有、不可信其無！一名孩童普渡期間在供桌附近跑來跑去，沒想到因此連續發燒10天，還伴隨身上傳出惡臭等情況，到廟裡求救以後，才知道是得罪了好兄弟。

資深媒體人狄志為在節目《震震有詞》分享，有名孩童中元普渡期間，在普渡的現場玩鬧，並且穿越供桌、不斷跑來跑去，結果當天晚上就突然發燒，嚇得媽媽趕緊將人帶去醫院急診。

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到醫院就診以後，孩童的狀況有改善，隔天早上也恢復健康、活蹦亂跳，怎料傍晚又開始發燒、一路燒到40度，且完全沒有其他症狀，連續10天都是相同情形，讓家人感到擔憂又無奈。

媽媽實在沒辦法，只能將孩子帶去上班，就近在身邊照顧，怎料有名工讀生經過附近時，突然告知「妳兒子好臭」，其他同事也反映「妳這邊很冷」，讓她終於感到不對勁，於是將孩子帶去宮廟求救。

孩童到宮廟收驚時，師傅告知「有跟到不乾淨的東西」，嚇得媽媽立刻誠實告知，孩子在普渡期間幹的好事。這時師傅除了幫忙收驚以外，也協助跟「好兄弟溝通」，狀況才終於解除。狄志為也對此感嘆，在民俗月的時候，很多事情要寧可信其有、不可信其無。

 
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