媽普渡完要求兒「泡麵罐頭拿回去退貨」　7千人傻眼提1解法

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在網路上發文求助，他表示，媽媽在中元普渡結束之後，要求將拜過的罐頭、泡麵拿回去好市多退貨，讓他感到很困擾。文章公開之後掀起許多網友熱議，有在大賣場工作的員工透露，其實不只好市多，很多大賣場都有類似的問題；也有熱心網友建議，既然長輩相信鬼神，可以用「鬼神論」反過來規勸長輩，應該會有效果。

▲原PO被媽媽要求將拜過的商品拿回賣場退貨，讓他感到很困擾。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書爆料公社發文求助，他表示，媽媽要求將普渡完的罐頭、泡麵拿回去好市多退貨，但他臉皮薄，不太願意這樣做，這才決定上網求助，希望大家幫忙想想辦法。

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文章公開之後掀起網友熱議，至今已有超過7000多人按讚，大多數人都不認同原PO媽媽的行為，「太誇張了吧」、「退貨機制不是這樣用的」；也有在大賣場工作的員工透露，其實這樣的狀況不只在好市多發生，其他大賣場也有類似的問題，希望大家不要這樣鑽漏洞，因為大賣場業者發現之後會做出對策，反而害到真的有需要退貨的人。

至於該怎麼勸阻原PO媽媽，有熱心網友建議，既然長輩會準備中元普渡祭祀，應該是相信鬼神的，原PO不妨試試反過來用「鬼神論」規勸長輩，應該會有效果。