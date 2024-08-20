　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽普渡完要求兒「泡麵罐頭拿回去退貨」　7千人傻眼提1解法

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在網路上發文求助，他表示，媽媽在中元普渡結束之後，要求將拜過的罐頭、泡麵拿回去好市多退貨，讓他感到很困擾。文章公開之後掀起許多網友熱議，有在大賣場工作的員工透露，其實不只好市多，很多大賣場都有類似的問題；也有熱心網友建議，既然長輩相信鬼神，可以用「鬼神論」反過來規勸長輩，應該會有效果。

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲原PO被媽媽要求將拜過的商品拿回賣場退貨，讓他感到很困擾。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書爆料公社發文求助，他表示，媽媽要求將普渡完的罐頭、泡麵拿回去好市多退貨，但他臉皮薄，不太願意這樣做，這才決定上網求助，希望大家幫忙想想辦法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友熱議，至今已有超過7000多人按讚，大多數人都不認同原PO媽媽的行為，「太誇張了吧」、「退貨機制不是這樣用的」；也有在大賣場工作的員工透露，其實這樣的狀況不只在好市多發生，其他大賣場也有類似的問題，希望大家不要這樣鑽漏洞，因為大賣場業者發現之後會做出對策，反而害到真的有需要退貨的人。

至於該怎麼勸阻原PO媽媽，有熱心網友建議，既然長輩會準備中元普渡祭祀，應該是相信鬼神的，原PO不妨試試反過來用「鬼神論」規勸長輩，應該會有效果。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

相關新聞

人比鬼兇！北港朝天宮普渡　4千kg水果5分鐘搶光

人比鬼兇！北港朝天宮普渡　4千kg水果5分鐘搶光

雲林北港朝天宮昨（18）日普度圓滿，每年「青果舖」普桌均擺設各類水果長達約十公尺，一結束即高喊「開始！」讓在旁等候多時的民眾一擁而上開搶，總量約4000公斤水果在5分鐘內一掃而空，而這與「好兄弟」一起搶平安、好結果的活動，也是為北港獨特普度特色。

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

好市多展示專員徵正職　時薪220元

好市多展示專員徵正職　時薪220元

恐惹怒好兄弟　今中元普渡「10種食物」別拜

恐惹怒好兄弟　今中元普渡「10種食物」別拜

中元普渡掌握4原則　吃得更安心

中元普渡掌握4原則　吃得更安心

關鍵字：

中元普渡拜拜好市多

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面