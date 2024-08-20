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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從趙天麟、王必勝到李孟諺　國民黨曝「性Lie名單」酸綠愛偷情

▲國民黨整理民進黨「性Lie名單」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨酸賴清德的「性Lie台灣」名符其實。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前交通部長李孟諺昨遭爆料出軌長達10年，李孟諺對此請辭獲准，成為最短命交通部長，之後也傳出李孟諺的外遇對象是一名「離婚陸配」，來台已經十多年，這也使李孟諺成為繼趙天麟之後，第2個因為中國女子下台的綠營人士。國民黨對此狠酸，從前總統府發言人丁允恭到如今的李孟諺，民進黨桃色風暴層出不窮，似乎已經成了一種「傳統」。

李孟諺昨被踢爆與一名陸籍的張姓女子有地下情，且時間長達10年，親密合照也被曝光，但因李孟諺升官開始冷落對方，最終始亂終棄；新聞曝光後，李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准，而其前夫陳男也證實，兩人已經離婚10多年，但對前妻跟李孟諺的關係並不知悉。

國民黨今日諷刺賴清德的「性Lie台灣」名符其實，道德標準真是令人嘆為觀止，過去的桃色風暴層出不窮，似乎已經成了民進黨內的一種「傳統」，並整理民進黨「性Lie名單」，第一，前總統府發言人丁允恭於高雄市府任職時涉及婚外情，甚至還趁上班時在辦公室與女子發生關係；第二，衛福部政務次長王必勝與小15歲護理師發生不倫戀，甚至育有一子；第三，前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被爆與已婚隨扈不倫戀，鹹濕暱稱為「聖母峰」。

第四，民進黨立委羅致政與助理被爆前往摩鐵開房間，甚至有不雅影片外流；第五，民進黨國防外交委員會前立委趙天麟與中國大陸籍女子「親中」外遇；第六，過去曾因MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，仍成為賴清德的總統府資政；第七，前行政院發言人陳宗彥被爆在台南市府任職時接受性招待，南檢近日起訴；最後，就是前交通部長李孟諺遭爆與中國大陸籍女子有長達十年的婚外情。

國民黨批，民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」，如今卻淪為「貪腐、失職、愛偷情」，不得不讓人質疑對賴清德的領導能力和用人標準，而當一個政黨的道德標準淪喪至此，還能指望他們真正為台灣人民的福祉著想嗎？

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