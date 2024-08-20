愛爾達遭楊植斗控「空手套白狼」　呱吉曝真相：無恥政客散播仇恨

▲國民黨台北市議員楊植斗指控愛爾達奧運轉播「空手套白狼」。（圖／翻攝自楊植斗臉書）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員楊植斗指控，愛爾達接受中華電信及體育署補助，「空手套白狼」獲得奧運轉播權，更於今（20日）到台北地檢署提告。對此，前台北市議員「呱吉」邱威傑表示，愛爾達深耕轉播多年，付出成本早就遠超一屆奧運的轉播權利金，如果真如此簡單，為何不是其他電視台得標？他批評，無恥政客不是在揭弊，而是在拉低社會平均，讓民眾淹沒在仇恨情緒，更讓他們在社會秩序的崩潰邊緣「空手套白狼」。

邱威傑表示，台灣有些政客和意見領袖，很愛用極端意見鼓吹社會弱勢、民眾發脾氣，想要大家相信「有人搶走應得的乳酪」。例如，台北市議員楊植斗想要大家相信，愛爾達奧運轉播權利是「空手套白狼」，什麼事都沒做就可以賺走大家口袋的血汗錢。

邱威傑指出，楊植斗更想要大家相信政府補助愛爾達八千萬，但卻沒有告訴大家，愛爾達同時付出數億的代價。他要大家相信愛爾達剝奪人民免費看奧運的權利，卻沒有告訴大家，政府補助的八千萬，正是讓台灣民眾可以在其他公開頻道免費收看台灣隊比賽的原因，讓大家誤以為，除了花錢沒有其他的辦法。

邱威傑質疑，這些人想要大家相信，這一切都是「官商勾結」，卻沒有告訴大家過去四屆奧運的轉播權都是公開競標，為什麼最後都是愛爾達？如果真是一本萬利的空手套白狼，為什麼不是跟民進黨關係更好的三立？為什麼不是更有錢的東森或TVBS？

邱威傑說，他們要大家相信看不到免費奧運，只是因為政府不願意花五億去買轉播權利，卻沒告訴那五億是要從人民口袋裡拿出來，也沒告訴大家就算到了美國，一樣要花錢看NBC轉播奧運。

邱威傑指出，事實就是，轉播運動賽事從來就不只權利金這麼簡單，而轉播技術、專業人才的培育，才是讓大家能看到精彩運動轉播節目，所需要的最大投資。

邱威傑再指，愛爾達深耕運動轉播產業多年，付出成本早就遠超一屆奧運的轉播權利金，但是政客卻要大家相信，這是一個簡單到誰來都能做的工作。

邱威傑說，如果楊植斗和這些政客的指控是合理的，那自己也可以說，這些政治人物選舉時收政治獻金、選完還拿競選補助款，是不是空手套白狼的極致？有這樣賺了又賺的？平常做選民服務花的錢都不算數嗎？

邱威傑批評，這些無恥政客和意見領袖並不是在揭弊，而是在拉低社會的平均，讓民眾淹沒在仇恨的情緒。他們要讓大家相信陰謀論，相信合法事情，背後一定有暗盤，相信違法犯罪背後，一定有著權勢逼迫的冤屈。

最後，邱威傑強調，他們更不會拿出任何證據，他們只要大家負面情感的支持，在社會秩序的崩潰邊緣「空手套白狼」。

▼前台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／記者湯興漢攝）