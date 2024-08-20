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社會 社會焦點 保障人權

「林口阿姨」蔡淑君確定當選有效　高院駁回檢方上訴

▲▼ 新北市國民黨籍議員蔡淑君 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市國民黨籍議員蔡淑君 。（圖／記者崔至雲攝）

文／中央社

檢方認為國民黨籍新北市議員蔡淑君之前選舉期間，免費提供社區鋪設地坪與修剪樹木服務，涉賄選，提起當選無效之訴。一審駁回後，檢方上訴，二審今天駁回。另外，刑事部分，檢察官依違反選罷法起訴蔡淑君、社區主委與營造商負責人，一審判決3人無罪。可上訴。

全案緣於，新北地檢署與警方調查，蔡淑君民國111年在地方選舉期間因選情緊繃，因此與營造廠商合作，111年8月中旬免費為新北市林口區某A社區鋪設北哨口地坪，並在啓用儀式到社區接受感謝狀、與社區主任委員合照，並張貼照片在社區內電梯內，影響700多戶、約2000餘人投票意願。

另外，檢方指控，蔡淑君明知某B社區已成立管理委員會，周邊3處公園樹木都是社區出資維護，竟於111年10月找廠商去修剪樹木，並由里長張貼蔡淑君贊助公告在社區公布欄，以增加選民支持度。

檢方還查出，蔡淑君還在B社區住戶大會說社區大型植栽修剪都是她免費贊助，「廠商與我關係很好，所以修剪樹木都不會收錢，願意作大家靠3（山）」，並做出競選號次3號手勢，欲影響住戶投票意願。因此111年12月依選罷法起訴蔡淑君，並向新北地院民事庭一併提出當選無效之訴。

當選無效之訴部分，一審合議庭認為，檢察官未證明這兩個社區是屬「文化、學術、宗教、體育、聯誼、職業或政治理念」目的、具共同目標人群結合的集團，不符選罷法規定的「團體」。

合議庭認為，依A社區公告內容「感謝蔡淑君議員協助北哨地坪重舖地磚施工完成」「管委會僅代表住戶表達對蔡議員贊助感謝，特此公告周知」，內容並未揭露工程花費，也沒要求住戶投票支持蔡淑君。

合議庭指出，A社區主委是在蔡還沒登記參選前就向服務處請託，黃姓證人也指蔡提供服務與選舉無關，長期以來社區有事情都會找蔡協助，純粹是蔡熱心服務。

提供B社區修剪樹木服務部分，合議庭認為，檢察官雖以內政部函文主張這是社區自行維護範圍，但經查，這塊區域非專屬社區，社區副主委也證稱管委會沒有特別編列經費，以為是林口區公所派員協助修剪等，足以證明社區住戶不知道這區域應由社區自行負責修剪，難認住戶會因蔡的行為而影響投票意願。

至於蔡淑君出席社區住戶大會涉拉票，一審合議庭指出，現場只有96人，不到社區5分之1，且當天也有其他政治人物出席。

另外，負責修剪公司負責人也說不是幫助蔡進行選民服務，只是單純幫助朋友而已；一審駁回檢方當選無效之訴。 檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，全案確定。

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