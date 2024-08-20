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快訊／大雷雨轟北北桃　4地暴雨「國家警報響」

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▲部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（20日）下午2時48分針對新北市、桃園市、台北市發布大雷雨即時訊息，並針對新北市三峽區、新北市烏來區、新店區及桃園市復興區，發布災防告警，盡速遠離溪流。

氣象署指出，新北市、桃園市、台北市大雷雨持續時間至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲▼新北市、桃園市、台北市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲新北市、桃園市、台北市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午4時48分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今日中南部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息
影響時間：20日白天
＊警戒區域
台北市：大安區、中正區、大同區、萬華區、文山區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、石碇區、八里區、烏來區
桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區

山區暴雨
影響時間：20日白天
＊警戒區域：新北市三峽區、新北市烏來區、桃園市復興區、新北市新店區

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