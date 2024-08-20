快訊／將赴中評會！黃珊珊：我不是戀棧的人　不管何種身份都負責到底

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，民眾黨控會計師端木正自行調節，但外界質疑時任財務長李文宗、時任競選總幹事黃珊珊的責任，因此3人皆被送到中評會，預計20日下午3時開會討論懲處。被問到要與中評委做何種說明？黃珊珊表示，不管自己是什麼身份，都會負責到底，「我絕對不是一個戀棧的人，重點是要把善後工作做好。」

▲黃珊珊出席政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊20日下午2時召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，整場記者會於2時26分結束，而民眾黨預計下午3時在黨中央召開中評會，依序邀請端木正、李文宗與黃珊珊說明；但據了解，也可以採取「線上參加」，但目前端木正、李文宗皆未回應，而黃珊珊則確定本人親自到場。

被問到稍後中評會要跟中評委做怎樣的說明，會不會主動表達負起何種責任？黃珊珊回應，自己昨天已經很完整說明，「我是競選總幹事，我們從競選第一天開始到最近發生風波跟爭議，我想總幹事責無旁貸，該負的責任，我們一定會負，不管我是什麼身份，我都會負責到底。」

黃珊珊強調，「我絕對不是一個戀棧的人，重點是要把善後工作做好。」在這過程當中，她會負起責任，最重要的是，此次看見帳務如此混亂，還有非常多需要幫忙將事情釐清，「釐清相關責任，並且給社會一個交代，是我最重要的任務，不管我做什麼樣子決定，我們都會完成任務。」