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婆婆財產三代不愁吃穿！執意幫孫女取名「招弟」...人妻超煎熬

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新手媽媽在「招弟」名字與婆婆財產兩者之下，感到十分為難。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會取名越來越多元，名字也一代比一代好聽，不過仍有媽媽遇到婆婆阻饒取名，令她頭痛不已！一名新手媽媽抱怨表示，自己剛生下女兒，全家充滿喜悅之際，卻碰上取名字的難題，只因婆婆執意要將女兒取名為「招弟」，讓她陷入兩難，擔心孩子可能會因為這個名字而遭遇尷尬或困擾，坦言「現在怎麼還會有人想取這種菜市場名字呢？」

一名媽媽在Dcard以「婆婆要求女兒取名“招弟”，我該如何在傳統與現代間掙扎？」為題發文，表示近日和老公迎來女兒誕生，婆婆卻打算將孫女的名字取為「招弟」，讓她與親友都感到相當驚訝，因為「招弟」已不符合現在價值觀，且未來孩子恐因名字遭遇困擾。

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原PO表示，自己和老公已經嘗試過與婆婆溝通，「希望她能理解我們的顧慮，並考慮一些更符合現代感且有美好寓意的名字。」不過婆婆卻認為這個名字有她的傳統意義，並且對家族有特殊的情感價值。雙方為了取名關係鬧僵，原PO也陷入兩難，不知是該順從婆婆的意思，還是堅持自己的想法，因此上網發文向網友尋求意見，「希望能找到一個折衷的方案，既能尊重婆婆的意見，又能給女兒取一個美好的名字」。

對此，網友們紛紛表示，「她為什麼不自己改名成招孫」、「堅決不要。 誰管這種家族傳統啊，有這種媽的，男的我才不敢嫁」、「英文名字叫Judy不就解決了嗎」、「這名字有夠爛，請原po務必堅決反對」、「妳就先去找個算命老師請他取名，跟他套好再帶妳婆婆去，給算命老師洗腦一波，搞定。」

原PO聽取網友意見後，也列出6點目前家庭現況，以及她顧慮的原因，「尊重婆婆的意見，畢竟她是長輩，婆婆說盡孝道天經地義」、「婆婆的財產可以讓我們不愁吃穿至少三代」、「老公想要說服我是當作訓練孩子，不要在意他人的眼光」、「我沒有辦法離婚，我很愛老公，離不開他」、「我很愛我的女兒，誰不會愛自己的女兒呢」、「老公是媽寶，所以我無法說服老公。」

最後原PO表示，如果不遵從婆婆的意見，往後在這個家的日子她會處處被針對，會很難生存下去；而自己看完網友留言後，邊看留言時邊痛哭，表示會給自己三天的時間決定女兒的名字。也有網友給出實際建議，看在財產份上，請原PO先妥協取婆婆要的名字，等以後不需要靠婆婆的財產或女兒自己不喜歡的話再去改名就好。

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