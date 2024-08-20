快訊／忠孝橋緊急搶救清理！　已開放單線通車

記者崔至雲／新北報導

忠孝橋20日一早發生聯結車撞斷護欄的翻車事故，目前全線封閉處理中，僅管新北市政府緊急宣布，改走台北橋與中興橋，但因正值上班尖峰時段，引發雙北通勤族哀嚎。稍早新北工務局宣布，經該局養工處急派工進行橋面整理，已清理完畢，剛恢復單線通車。

▲忠孝橋意外事故經工務局養工處緊急派工進行橋面整理後，已清理完畢，目前已經恢復單線通車 。（圖／新北市工務局提供）

針對上午新北市三重區忠孝橋發生嚴重事故，初步了解，現場一輛聯結車於橋上失控，後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂，由於適逢上班尖峰車潮，不少上班族也紛紛哀號。

新北市長侯友宜提醒，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋、台北橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。

稍早工務局宣布，「台一高架意外事故經本局養工處緊急派工進行橋面整理後，已清理完畢，剛恢復單線通車了」。

另，工務局也澄清，台一高架為多年前交通部公路局蓋好後移撥給新北市政府（台北縣政府）維管，本次事件純屬交通意外事件，而台一高架橋也非海砂橋，請外界切勿誤導視聽。

▲經新北市政府工務局緊急整修後，上午10時忠孝橋已開放單向通車，也已有車輛進行 。（圖／新北市工務局提供）