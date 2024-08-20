　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／忠孝橋緊急搶救清理！　已開放單線通車

記者崔至雲／新北報導

忠孝橋20日一早發生聯結車撞斷護欄的翻車事故，目前全線封閉處理中，僅管新北市政府緊急宣布，改走台北橋與中興橋，但因正值上班尖峰時段，引發雙北通勤族哀嚎。稍早新北工務局宣布，經該局養工處急派工進行橋面整理，已清理完畢，剛恢復單線通車。

▲▼忠孝橋意外事故經工務局養工處緊急派工進行橋面整理後，已清理完畢，目前已經恢復單線通車 。（圖／新北市工務局提供）

▲忠孝橋意外事故經工務局養工處緊急派工進行橋面整理後，已清理完畢，目前已經恢復單線通車 。（圖／新北市工務局提供）

針對上午新北市三重區忠孝橋發生嚴重事故，初步了解，現場一輛聯結車於橋上失控，後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂，由於適逢上班尖峰車潮，不少上班族也紛紛哀號。

新北市長侯友宜提醒，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋、台北橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。

稍早工務局宣布，「台一高架意外事故經本局養工處緊急派工進行橋面整理後，已清理完畢，剛恢復單線通車了」。

另，工務局也澄清，台一高架為多年前交通部公路局蓋好後移撥給新北市政府（台北縣政府）維管，本次事件純屬交通意外事件，而台一高架橋也非海砂橋，請外界切勿誤導視聽。

▲▼ 經新北市政府工務局緊急整修後，上午10時忠孝橋已開放單向通車，也已有車輛進行 。（圖／新北市工務局提供）

▲經新北市政府工務局緊急整修後，上午10時忠孝橋已開放單向通車，也已有車輛進行 。（圖／新北市工務局提供）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

相關新聞

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

新北市三重區忠孝橋今(20日)清晨5時50分傳出重大事故，一輛聯結車載運36噸鋼樑，疑似未綁妥，行經忠孝橋時後斗鋼樑脫落，當場砸毀護欄，導致全線暫時封閉。由於適逢上班尖峰車潮，不少車輛一上橋就遇上事故，卡在橋上動彈不得，現場竟還有男子拿出小推車與保麗龍箱，直接開始兜售早餐，畫面曝光後立即引起網友熱議，直呼「台灣有史以來第一人！」

疑司機「未綁好36噸重鋼樑」砸爛忠孝橋！公共危險罪偵辦

疑司機「未綁好36噸重鋼樑」砸爛忠孝橋！公共危險罪偵辦

忠孝橋遭聯結車撞癱瘓 ！　侯友宜：後續將追究業者責任

忠孝橋遭聯結車撞癱瘓 ！　侯友宜：後續將追究業者責任

中興橋事故　機車道一度壅塞

中興橋事故　機車道一度壅塞

聯結車撞破忠孝橋！往台北全線封閉　新北市府：改走台北橋、中興橋

聯結車撞破忠孝橋！往台北全線封閉　新北市府：改走台北橋、中興橋

關鍵字：

忠孝橋單線通車

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面