久等了！台北大巨蛋確定可舉辦演唱會　今通過消安驗證

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北大巨蛋何時能正式舉辦演唱會備受外界關注，遠雄集團日前送給消防安全基金會進行性能審查，而消安基金會20日完成審核，最快20日下午、21日就會送回給遠雄，代表未來大巨蛋若要辦演唱會，遠雄將相關報告送給北市府審查即可舉辦。

針對大巨蛋完成消防安全驗證，消安基金會執行長陳文龍證實，今天大巨蛋的消防安全驗證結果報告出爐，並已回覆給遠雄，後續將由遠雄去和北市府討論，是否可以視為使照所註記的條件。陳表示，審核過程沒什麼太大問題，此次驗證通過後，未來辦活動就須符合這次「緊急應變行動流程模式」驗證原則。

至於審核過程有無特別要注意的？陳文龍舉例，例如辦演唱會時，球場層哪些人要往哪個出口逃生，這些都要透過標示、顏色清楚區分，以及防災編組的人員引導，都要規劃。

此外，陳文龍還提到，包括災害發生時，音響設備須關閉才能聽清楚避難宣導、空調要關閉才不會讓煙蔓延等等，這些的任務規劃與人員分配，都要有模式化的規劃。消安基金會就是確認這些規劃可運作後，將結果回給遠雄，遠雄再去跟市府討論。

遠雄集團副總經理楊舜欽回應，大巨蛋自7月30日進行自衛消防編組應變能力驗證，本次驗證各點位完成時間，皆小於避難所需界限時間，已達送審驗證目標，未來台北大巨蛋體育館舉辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」進行申請作業。

而台北市體育局說明，大巨蛋完成防火逃生避難安全加強驗證後，遠雄須函文給北市府備查，但目前尚未收到相關資料；後續大巨蛋若要舉辦如演唱會等非體育賽事大型活動，遠雄須先向體育局提出申請，並檢附消防安全基金會通過的防火逃生避難安全加強驗證相關佐證資料，再由本局依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」召開跨局處會議進行審查，確保程序完備、安全無虞後，始得舉辦。

台北市副市長李四川20日上午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時也說，未來若要舉辦非體育賽事，就等遠雄將驗證審查等資料送給北市府審查，合格後就可以舉辦。至於這是否代表10月有望舉辦演唱會？李四川回應，目前看起來最快舉辦的非體育賽事活動，應該是10月5日的國慶晚會，這應該沒有問題。