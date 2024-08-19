堅持「麟洋路」？蔣萬安：彰顯拼搏到最後精神　嗆吳思瑤邏輯死亡

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布，要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界正反評價兩極，民進黨立委吳思瑤批「蹭過頭」，李洋18日更稱「麟洋」兩字無法定義一切。被問到是否堅持增設別名？蔣萬安19日回應，這是彰顯2人在奧運拼搏到最後一刻精神；而蔣話鋒一轉，批評吳思瑤「邏輯死亡」、「綠能你不能」。

▲台北市長蔣萬安出席台北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安19日上午出席北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議，會前接受媒體訪問。針對要將復興北路361巷別名「麟洋路」，但李洋認為「麟洋」2字沒辦法定義一切，是否還堅持要增設別名？蔣萬安先是重申，北市選定李洋、王齊麟的母校中山國中的巷子，不更改路名，而是另外增設一個別名。

蔣萬安說明，此舉主要是希望彰顯李洋、王齊麟這次在奧運賽場上不畏壓力，在逆境下依然拼搏到最後一刻，為國家爭取最高榮耀，以及創下奧運史上紀錄，國際上甚至評定這場戰役為「史上最偉大戰役」，他們代表的精神是這個世代的新台灣精神，所以希望透過增加這個別名，讓所有市民記得李洋、王齊麟為國家在奧運賽場上拼搏到最後一刻精神。

話鋒一轉，蔣萬安強調，北市府不更改路名，而是透過增加別名的方式，所以立委吳思瑤的批評是「邏輯死亡」，總統賴清德擔任台南市長期間，也為了紀念八田與一，將嘉南國小周邊道路改名為「八田路」，「我們也不會批評，但我想吳委員的指教不該雙標、綠能你不能。」

蔣萬安提及，台東有一條「傳廣路」就是為了紀念1960年羅馬奧運時，「亞洲鐵人」楊傳廣在十項全能項目拿下銀牌，北市府接下來會依照既有增設別名的規定、程序，包括一開始連署與審議，還有地方說明會、在地居民過半同意等，依照相關程序及民意進行。