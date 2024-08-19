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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北水處推「節約用水知識大挑戰」　今起答題抽iPhone15、Dyson

▲▼北水處「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動。（圖／北水處提供）

▲北水處「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動。（圖／北水處提供）

記者袁茵／台北報導

台北自來水事業處於8月19日至9月19日舉辦「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個節約用水知識問題，就有機會抽中iPhone15、Dyson、Switch等大獎。

北水處說明，台灣的水資源十分珍貴，北水處一直致力於推廣節約用水理念，本次活動以「好水勿空」為主題，透過寓教於樂的問答抽獎，鼓勵大家主動熟悉各種節約用水知識、提升民眾對節約用水的重視並落實在生活之中。

北水處指出，本次活動獎項除iPhone 15外，還有Dyson吸塵器、Switch OLED款式主機、AirPods 3、Buffet雙人餐券，另外還有加碼活動留言抽200元超商禮券，獎項數量共計45份。

北水處提及，8月19日至9月19日到活動頁面參加問答，留下聯絡資訊並答對5題節約用水題目後即獲得抽獎機會（每人限答1次），歡迎大家邀請親朋好友一起參加問答抽好禮。詳細活動說明、領獎須知、抽獎方式等活動內容與規定請詳閱北水處官網，或北水處臉書專頁、IG，另可於上班時間電洽北水處工作小組服務電話(02)8733-5824或24小時客服專線(02)8733-5678。

▲▼北水處「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動。（圖／北水處提供）

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