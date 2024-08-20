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被高嘉瑜控詐騙！車庫娛樂涉誤導消費者　北市發警訊要求限期改善

▲▼車庫娛樂公司至北市府說明。（圖／台北市法務局提供）

▲車庫娛樂公司至北市府說明。（圖／台北市法務局提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜3日指控電影發行公司「車庫娛樂」詐騙，廣告聲稱買1張電影票149元再送1張電影票，自己購買後卻未獲得贈票，反被自動訂閱付費會員。台北市法務局20日發布消費警訊，針對車庫娛樂Magic Hour Premium廣告行銷方案疑涉誤導消費者，依《消保法》命業者限期改善，涉及廣告不實部分屬公平會權管，已檢附資料函請公平會查處。

台北市法務局20日說明，本案是高嘉瑜於社群平台反映，車庫娛樂宣稱「買1張電影票149元再送1張電影票」，但實際並未贈票或贈票有使用限制卻未載明，且購票時被綁定購買199元月租方案，並在消費者不知情下於次月凌晨遭刷卡收取會費，未說明付費會員相關權益內容；於電腦網頁版購票而獲贈Premium會員無法於APP取消訂閱，且似有個資外洩致遭詐騙等情事。

法務局指出，經北市府統計，2024年迄今已受理車庫娛樂相關消費申訴案計35件，經消保官會同公平交易委員會、行政院消保處、北市文化局、觀傳局召開行政調查，要求業者至市府說明。

法務局稱，當時車庫娛樂表示，皆已清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容，並清楚說明使用方式、可享服務內容、贈送品項的免費試用說明、續扣說明、續扣金額、及隨時可取消資訊，針對電腦版網站付款只能在電腦版網站取消訂閱，於8月1日更新版本7.9.1後，電腦版網站操作之消費者也可於App上操作取消訂閱，並主張沒有想要隱藏任何東西，訂閱制續訂在OTT產業很常見，並非詐騙，針對消費爭議申訴，承諾研議個案從寬處理。

消保官說明，就本件爭議行銷活動，消費者購買的是一次性的電影票券商品，而非Magic Hour Premium「繼續性服務」，Magic Hour Premium是贈送的，到最後卻因為消費者沒有「取消訂閱」而發生「續訂」效力，消費者只是購買一紙電影票券，卻負擔「取消訂閱」義務，自動續訂、取消訂閱相關內容也未明顯清楚揭露，對於消費者的購買認知造成誤導。

消保官稱，已要求車庫娛樂於9月7日前完成應改善及研議事項，並將改善及研議結果函復文化局，如屆期未改善，將依《消保法》第58條規定，裁處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰；另針對涉個資保護部分後續由文化局依業者提供資料續辦。

而法務局也公布要求車庫娛樂改善及辦理事項，包括「改善消費資訊揭露內容、方式及廣告行銷圖片文案」、「將『取消訂閱』路徑入口建置於網站更明顯處，並於扣款前以簡訊、電子郵件或APP推播等方式，提醒消費者即將開始扣款及提醒取消訂閱」、「依《消保法》第19條通訊交易7日猶豫期無條件解約權之規定，提供消費者訂閱後如未使用之退訂退款機制」，以及「針對民眾消費申訴案，請車庫娛樂積極妥處，以維護消費者權益」。

消保官強調，OTT產業近來蓬勃發展，各產業業者應在公平競爭環境下，提供優質及友善的消費環境，如有業者以欺罔或顯失公平方式，損及消費者權益，北市府將請業者到市府說明，若涉違反《消保法》或《公平法》相關規定，亦將移請有關機關查處，籲請業者自律。

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