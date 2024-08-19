快訊／北市大安區港式餐廳氣爆　3員工受傷送醫

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大安區大安路一段一間港式餐廳今(19日)上午9時許發生氣爆意外，現場造成3名員工受傷，救護人員到場立即包紮、並將3人送往醫院急救。初步了解，當時餐廳員工正在操作更換瓦斯鋼瓶，未料卻突然發生氣爆，詳細原因警方調查中。
▲台北市大安區大安路一段一間港式餐廳氣爆。（圖／記者黃彥傑攝）
初步了解，現場傷者為60歲女性，左手臂二度4%燒燙傷，送國泰醫院；50歲男性，左手臂二度5%燒燙傷，送北醫醫院；48歲男性一度3%頭部燒燙傷，送北醫醫院。
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大安區大安路一段一間港式餐廳今(19日)上午9時許發生氣爆意外，現場造成3名員工受傷，救護人員到場立即包紮、並將3人送往醫院急救。初步了解，當時餐廳員工正在操作更換瓦斯鋼瓶，未料卻突然發生氣爆，詳細原因警方調查中。
▲台北市大安區大安路一段一間港式餐廳氣爆。（圖／記者黃彥傑攝）
初步了解，現場傷者為60歲女性，左手臂二度4%燒燙傷，送國泰醫院；50歲男性，左手臂二度5%燒燙傷，送北醫醫院；48歲男性一度3%頭部燒燙傷，送北醫醫院。
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