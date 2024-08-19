快訊／北市大安區港式餐廳氣爆　3員工受傷送醫

台北市長蔣萬安日前宣布，要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界正反評價兩極，民進黨立委吳思瑤批「蹭過頭」，李洋18日更稱「麟洋」兩字無法定義一切。被問到是否堅持增設別名？蔣萬安19日回應，這是彰顯2人在奧運拼搏到最後一刻精神；而蔣話鋒一轉，批評吳思瑤「邏輯死亡」、「綠能你不能」。