　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市砸6億元翻新3000間國小教室　課桌椅將選用國產木材

▲北市教育局今舉行國小校長會議 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市教育局今舉行國小校長會議 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今舉行台北市公私立國小校長會議，局長湯志民宣布投入6億元經費，全面翻新國小教室空間，預計改善3000間普通教室的置物櫃與環境設施，另與農業部林業及自然保育署洽談，將選用國產木材台灣柳杉木製作課桌椅，預計最快114學年度提供。

湯志民指出，為推動智慧永續校園，提供學生更好的學習環境，從今年起全面更新國小教室空間，將於113至115年逐年編列預算6億元，預計改善約3000間普通教室的置物櫃及環境設施。今年已核定27校、共施作309間教室，預計明年再爭取預算改善1300間教室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市國小教室翻新計畫。（圖／北市教育局提供）

▲北市國小教室翻新示意圖。（圖／北市教育局提供）

湯志民說，國小教室全面改造，是數十年難得的機會，呼籲各校校長妥善規劃，共同打造新世代的校園環境。此外，學生課桌椅也從111學年度起至116年逐年編列預算，以6年為期，逐年汰換國小約11.5萬套桌椅，總經費約2.1億元，教育局也計畫與林業保育署合作，以台灣柳杉製作課桌椅，預計最快114學年度部分更新使用。

台北市長蔣萬安出席會議致詞指出，投資下一代就是投資台北市的未來，也是為北市、國家培養未來人才，更是城市進步的基礎，因此，在市府年度預算中，教育預算增加的金額居各局處之冠，代表市府對教育的重視。

蔣萬安指出，在市府推出的教育白皮書中，計畫把北市打造為運動之都、安全之都與未來之都，將推出運動中心2.0，再增設9處運動場館；安全之都則是全面盤點校舍安全，可以抵擋地震災害；而在未來之都部分，則是將AI人工智慧導入更多教學現場，希望培養出更多有創新思考、整合型的人才。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

生活熱門新聞

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

日本也有「盤子觀光區」！2地方曝光：當地人也不去

捷運電話亭「小情侶當旅館」　網：裡面有監視器耶

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

爬出欄杆！女吼「為什麼跟前女友聯絡」男狂拉

雨彈續灌中南部「下最大」時間曝　周三起脫離多雨模式

一排女生留言給王陽明「想當婊子」　她超震驚！網轟：公關災難

「來台灣是個錯誤」！老外遊雙北一週捨不得走了

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸：杜三半

iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相

遊日本「8腳怪插入皮膚」　嚴重恐致死

王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降

更多熱門

相關新聞

北水處推「節約用水知識大挑戰」

北水處推「節約用水知識大挑戰」

台北自來水事業處於8月19日至9月19日舉辦「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個節約用水知識問題，就有機會抽中iPhone15、Dyson、Switch等大獎。

堅持「麟洋路」？蔣萬安嗆吳思瑤

堅持「麟洋路」？蔣萬安嗆吳思瑤

曾力勸柯文哲改進2大問題！　呱吉：否則沒資格挑戰總統大位

曾力勸柯文哲改進2大問題！　呱吉：否則沒資格挑戰總統大位

「滷肉飯套餐150元」一上桌傻眼了！網喊合理

「滷肉飯套餐150元」一上桌傻眼了！網喊合理

吳思瑤批蔣萬安設「麟洋路」蹭過頭　北市府：請委員搞清楚狀況

吳思瑤批蔣萬安設「麟洋路」蹭過頭　北市府：請委員搞清楚狀況

關鍵字：

教育台北市國小學習環境環境設施

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面