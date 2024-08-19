北市砸6億元翻新3000間國小教室　課桌椅將選用國產木材

▲北市教育局今舉行國小校長會議 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今舉行台北市公私立國小校長會議，局長湯志民宣布投入6億元經費，全面翻新國小教室空間，預計改善3000間普通教室的置物櫃與環境設施，另與農業部林業及自然保育署洽談，將選用國產木材台灣柳杉木製作課桌椅，預計最快114學年度提供。

湯志民指出，為推動智慧永續校園，提供學生更好的學習環境，從今年起全面更新國小教室空間，將於113至115年逐年編列預算6億元，預計改善約3000間普通教室的置物櫃及環境設施。今年已核定27校、共施作309間教室，預計明年再爭取預算改善1300間教室。

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▲北市國小教室翻新示意圖。（圖／北市教育局提供）

湯志民說，國小教室全面改造，是數十年難得的機會，呼籲各校校長妥善規劃，共同打造新世代的校園環境。此外，學生課桌椅也從111學年度起至116年逐年編列預算，以6年為期，逐年汰換國小約11.5萬套桌椅，總經費約2.1億元，教育局也計畫與林業保育署合作，以台灣柳杉製作課桌椅，預計最快114學年度部分更新使用。

台北市長蔣萬安出席會議致詞指出，投資下一代就是投資台北市的未來，也是為北市、國家培養未來人才，更是城市進步的基礎，因此，在市府年度預算中，教育預算增加的金額居各局處之冠，代表市府對教育的重視。

蔣萬安指出，在市府推出的教育白皮書中，計畫把北市打造為運動之都、安全之都與未來之都，將推出運動中心2.0，再增設9處運動場館；安全之都則是全面盤點校舍安全，可以抵擋地震災害；而在未來之都部分，則是將AI人工智慧導入更多教學現場，希望培養出更多有創新思考、整合型的人才。