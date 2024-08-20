共和黨控拜登犯下「可彈劾罪行」　涉及金額達11億

▲共和黨19日發佈一份長達291頁的報告，指控總統拜登犯下可被彈劾的罪行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院共和黨19日發佈一份長達291頁的報告，指控總統拜登犯下可被彈劾的罪行，目前尚不清楚是否會推動表決。該報告稱，拜登從擔任歐巴馬（Barack Obama）副手開始，就透過外國商業交易使家族致富，涉及金額達3500萬美元（約台幣11億元）。

綜合外媒報導，眾議院3個委員會19日發布長達291頁的報告，指控拜登（Joe Biden）從擔任歐巴馬副手開始，就透過外國商業交易，讓自己和家族成員獲利，這些行為已經達到憲法規定的彈劾標準，「委員會向聯邦眾議院提交這項資訊，以供評估並考量接下來的適當步驟。」

▲杭特今年6月因非法持槍被定罪，並預計在下月接受聯邦稅務指控的審判。（圖／路透）



共和黨人透過銀行紀錄、約30名證人的說法、吹哨人報告以及數百萬頁的文件，指控拜登的兒子杭特（Hunter Biden）及其合作夥伴，長期利用家族與華盛頓的關係，尋求外國的商業交易。

杭特在今年6月因非法持槍被定罪，並預計在下月接受聯邦稅務指控的審判，而他眾議院調查的不公開證詞中，否認父親曾涉入他個人的商業活動。

報告列出了6個「關鍵發現」，指控拜登家族透過空殼公司從外國實體獲得了2700萬美元，還有來自杭特金主、好萊塢律師莫里斯（Kevin Morris）的800萬美元貸款，並質疑杭特購買的藝術品，「拜登總統不清楚正在發生的事情太不可思議，拜登參與了一場陰謀。」

白宮稱眾議院的彈劾調查指是噱頭，並反酸對方應該「向前看」。另外有報導指出，眾議院共和黨人尚未得到黨內支持，無法真正提出彈劾，且依照目前選情，許多共和黨人應該更願意將心力放在11月的大選上。