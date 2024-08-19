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社會 社會焦點 保障人權

苗栗7歲女童15樓失足墜樓身亡　來不及成為小一新生

▲苗栗7歲女童意外失足墜樓死亡案，警方初步調查無外力介入。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗7歲女童意外失足墜樓死亡案，警方初步調查無外力介入。圖為社區保全指著墜樓處。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一棟集合式住宅大樓，今（19日）傍晚發生7歲女童意外墜樓死亡案。警方漏夜勘察現場和調查，初步確認住家無外力介入和破壞跡象，客廳陽台欄柵上有疑似攀爬的抓痕，研判女童不慎自行失足，父母對死亡沒有意見，警方明天將報請檢察官相驗。但女童原本8月30日即將成為小學一年級新生，一場意外卻讓家庭破碎。

消防局指出，今天16時48分接獲頭份市節約街某棟大樓保全通報，指有一名幼童墜樓案，救護人員到場時，發現女童已經無呼吸心跳，檢視死者四肢、胸部、肋骨皆有明顯擦挫傷，趕緊實施CPR後，緊急送往為恭醫院搶救，仍宣告不治。

▲苗栗7歲女童意外失足墜樓死亡案，警方初步調查無外力介入。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，女童媽媽16時30分左右外出，準備到幼兒園接4歲小女兒，獨留死者一人在家，7歲女童在16時48分左右，從大樓頂層、15樓自家陽台不明原因墜落。鑑識人員到女童住家勘驗，門窗均無外力破壞等跡象，陽台欄杆有疑似女童攀爬留下的手指抓痕，但沒有椅子等墊高物品，研判是女童自行攀爬不慎失足。

▲苗栗7歲女童意外失足墜樓死亡案，警方初步調查無外力介入。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，女童爸爸在新竹科學園區上班，媽媽為全職家庭主婦，照顧7歲、4歲女兒，死者8月底即將到住家附近的建國國小報到，可惜一場失足意外，女童無法成為小一新生，人生新篇章就此戛然而止。

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