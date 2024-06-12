山友獨攀苗栗加里山「滑落邊坡昏迷」　救難人員摸黑8hrs救下山

▲何姓男子獨攀登加里山跌落邊坡，消防局搜救人員花費8小時成功救下山。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

一名何姓男山友昨（11）日獨自攀登苗栗縣加里山，傍晚登頂後下山時，不慎滑落山坡迷路，一度暈倒失去意識，晚上7點清醒後幸運手機仍有訊號，立即打電話求救，苗栗縣消防局獲報組成搜救小隊，今（12）日凌晨才接觸何男，幸好身體未受傷，平安引導下山，結束耗時近8小時的艱難搜救任務。

消防局119指揮中心說，昨晚19時27分接獲報案，南庄鄉加里山杜鵑嶺附近，1名何姓男子滑落約10多公尺深的山坡，因天色昏暗，雖然有帶頭燈和保暖衣物，但感覺已迷路趕緊向消防局求救。

消防局南庄分隊出動共2車4人及林務局南庄分站2人，由小隊長何致毅帶隊，昨晚9點左右自加里山大坪登山口啟登，今天凌晨12時20分順利接觸到何姓男子（31歲），以人力、繩索協助帶至登山路徑，凌晨4時30分下到登山口，何男身體狀況無虞後，拒絕送醫。

何男向救援人員說，這是他第2次獨自攀登加里山，昨上午11點自加里山大坪登山口啟登，傍晚完成攻頂往避難山屋、杜鵑嶺方向，走了約10多分鐘，不慎滑落邊坡失去意識，直到19時清醒後報案。本案消防人員出勤耗時約8小時，高度落差800公尺，行走距離8公里。