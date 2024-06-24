500m詭異路線曝！新北30歲警離奇墜地亡　父認屍痛哭：香火斷了

▲永和警（左）離奇從堤防上的長元抽水站墜落地面亡。（左圖翻攝自王姓員警臉書／右圖為記者陳以昇攝）

記者戴上容、陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市永和一名30歲王姓警察，昨24日從永和搭計程車到三重港墘公宮廟聚餐，吃完後原本只要走150公尺就可以叫車返家，未料他往另一方向走約500公尺，到堤防上長元抽水站後，離奇從5米高堤防失足墜死。王姓員警爸爸相當悲痛，連夜北上認屍，痛哭直說「香火斷了」。令人相當感傷。



據了解，30歲的王姓員警在雲林成長，警專第32期畢業後於2017年被分發至永和警分局得和派出所服務至今。他獨自租住在永和，交往2年的女友則住在三重。據同仁表示，王員警工作一向認真，表現優異，與同事相處融洽。上月底，他在銀行成功攔阻一起詐欺案件，受到了民眾的高度感激。

▲ 王姓員警工作認真昨晚發生墜地意外 。（圖／翻攝自王姓員警臉書）



警方調查，王姓員警昨24日晚間6時許，和房東相約，從永和搭乘計程車到三重港墘公宮廟聚餐，晚間9時許，他吃到一個段落疑似對地形不熟，走了約500公尺到長元抽水站，之後離奇從5米高的地方墜落環河快速道路的馬路上。

▲王姓員警距離正確返家之路只要150公尺，未料他走了另一個方向500公尺後發生意外 。（示意圖）

▲長元抽水站發生死亡意外 。（圖／記者陳以昇攝）

王姓員警當場頭破血流，被路過的騎士發現趕緊報警，警消獲報到場，他左手臂嚴重變形，左眼瘀青、頭部更受到重創，送往市立三重醫院後傷重不治，第一時間他女友立刻從三重住處到醫院關心。

▲王姓員警的手錶留在事發地點 。（圖／記者陳以昇攝）

他的父親、妹妹聽聞悲訊後，連夜從雲林北上到醫院看王員最後一面，心情相當悲痛說，「我只有這個兒子，發生這種事，我們家的香火沒了」令人相當鼻酸。據悉，女友和王姓員警父親第一次見面就是在醫院。

今24日檢警相驗，初步判定，王員警為「神經出血性休克死亡、頭部外傷顱顏骨折」，死因為高處墜落意外死亡。經查，王員警若往另一方向走150公尺就可以搭車離開，未料卻發生憾事。



永和警分局表示，王姓員警平時工作認真，與同事相處和睦，近期並無情緒低落等異常狀況，與女友感情穩定，未有爭吵情形。對於這起意外，警分局深感不捨與遺憾，並承諾將全力協助其家屬處理後續事宜。