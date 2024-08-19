獲鍾東錦力挺！柯文哲道謝：此時我被全面圍剿　這番話需多大勇氣？

▲苗栗縣長鍾東錦發文挺民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風暴，過去被稱為「好兄弟」的苗栗縣長鍾東錦，19日晚間發文力挺柯文哲，表示人生最艱難的2022年被柯文哲拉了一把，自己認識的柯絕對不貪污。而柯文哲也留言感謝鍾東錦，直言此時自己被全面圍剿，要說出一番對他鼓勵的話，需要多大勇氣？並承諾會繼續努力，「讓台灣因為有我們變得更好」。

面對鍾東錦的文章，柯文哲於留言處回應，「謝謝鍾縣長這一番話。在此時我被全面圍剿的時刻，要說出一番對我鼓勵的話，需要多大的勇氣？這次總統大選政治獻金申報的確有許多瑕疵，讓民眾黨受到嚴厲批評，不過我們不會被擊倒，也會立刻改正。」

柯文哲提及，善後小組會針對誤登、漏登部分，定期召開「政治獻金查帳進度記者會」，說明查帳進度，並向監院更正申報，「我們會積極回應外界質疑，承擔該負的責任，期望民眾黨因此而有更完善的制度，也能重新獲得人民的信任。我們會繼續努力，讓台灣因為有我們變得更好」。

鍾東錦19日晚間發文表示，「貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，我所知道的柯文哲，絕不貪錢。」第一次見柯文哲的時候，是在台北一處不起眼的辦公室，沒有氣派裝潢、沒有美酒佳釀，整個空蕩的房間，只有一張簡單的組合桌、六張椅。

鍾東錦提及，當時自己是全國電視媒體圍剿的對象，對方是如日中天的政治明星，「他見我的風險很大，而我見他像是一個意外的驚喜，他說他們只接受小額捐款與法定的企業捐款額度，一切依法行政，並沒有開口跟我要一毛錢，更沒有交換任何政治利益，只是與我分享選戰策略，並且鼓勵我『不能以一個人的過去來衡量他的未來，誰沒有過去？』」

鍾東錦指出，直到現在，雙方偶爾聯繫，「我對他的印象一直沒變，他聰明絕頂卻不懂人情，甚至有點冷酷，有時候獨斷獨行，但他絕不是一個會貪汙的人，至少我所認識的他，貪圖的只有政黨交替、台灣前行。」

鍾東錦說，轟動全國的雙刀會也就是柯文哲力排眾議，帶著苗栗縣議會同事參訪台北大數據中心，這段過去直到現在，依然牽動著他對苗栗走向智慧城市的藍圖規畫，「在人生最艱難的2022年，他拉了我一把，卻什麼也沒有要求」。

「樹大必有枯枝，民眾黨從一個小黨走到台灣第三大黨，即使是最新的團隊，也需要時時自我檢討，炮口對內。」鍾東錦稱，自己不會因為柯文哲如今落難就忘了過去，司法自會給人民解釋，「有錯就認，有過就罰，確實執行黨內改革，不要忘了你對台灣人民曾經的承諾『希望台灣，可以因為有你們而變得更好』，縱然我們分屬不同立場，但我卻沒有忘記這句話，你的支持者也不會忘。」