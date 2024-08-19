「我知道的柯文哲絕不貪錢」　鍾東錦發文力挺：不因柯落難就忘了過去

▲苗栗縣長鍾東錦發文挺民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去於台北市長任內，與當時在角逐選舉的苗栗縣長鍾東錦碰面，飽受外界批評「黑白配」，但兩人交情一直受到外界關注，鍾還曾稱柯是「好大哥」、「好兄弟」。鍾東錦19日晚間發文力挺柯文哲，表示自己知道的柯文哲絕對不貪錢、貪污，自己在人生最艱難的2022年，柯文哲拉了他一把，卻什麼都沒要求。

鍾東錦19日晚間發文表示，「貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，我所知道的柯文哲，絕不貪錢。」第一次見柯文哲的時候，是在台北一處不起眼的辦公室，沒有氣派裝潢、沒有美酒佳釀，整個空蕩的房間，只有一張簡單的組合桌、六張椅。

鍾東錦提及，當時自己是全國電視媒體圍剿的對象，對方是如日中天的政治明星，「他見我的風險很大，而我見他像是一個意外的驚喜，他說他們只接受小額捐款與法定的企業捐款額度，一切依法行政，並沒有開口跟我要一毛錢，更沒有交換任何政治利益，只是與我分享選戰策略，並且鼓勵我『不能以一個人的過去來衡量他的未來，誰沒有過去？』」

鍾東錦指出，直到現在，雙方偶爾聯繫，「我對他的印象一直沒變，他聰明絕頂卻不懂人情，甚至有點冷酷，有時候獨斷獨行，但他絕不是一個會貪汙的人，至少我所認識的他，貪圖的只有政黨交替、台灣前行。」

鍾東錦說，轟動全國的雙刀會也就是柯文哲力排眾議，帶著苗栗縣議會同事參訪台北大數據中心，這段過去直到現在，依然牽動著他對苗栗走向智慧城市的藍圖規畫，「在人生最艱難的2022年，他拉了我一把，卻什麼也沒有要求」。

「樹大必有枯枝，民眾黨從一個小黨走到台灣第三大黨，即使是最新的團隊，也需要時時自我檢討，炮口對內。」鍾東錦稱，自己不會因為柯文哲如今落難就忘了過去，司法自會給人民解釋，「有錯就認，有過就罰，確實執行黨內改革，不要忘了你對台灣人民曾經的承諾『希望台灣，可以因為有你們而變得更好』，縱然我們分屬不同立場，但我卻沒有忘記這句話，你的支持者也不會忘。」