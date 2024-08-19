人夫偷吃SWAG女直播主！他帶傷上陣喊：我會癢　正宮崩潰怒告

▲人夫外遇SWAG直播主，正宮看直播抓姦崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名徐姓人夫偷吃直播主李女，還帶她到北京旅遊並發生性關係，直到某日徐妻發現李女直播背景與老公在北京住的飯店背景相同，才驚覺2人出國同遊，徐男回國後也向妻子坦承外遇，並承諾會與李斷絕關係，不過事後正宮又發現2人藕斷絲連，憤而向李女提告求償100萬元。新北地院審理後，判李女應賠償正宮20萬元，可上訴。

判決指出，徐男去年10月在成人平台SWAG認識直播主李女，雙方進一步發展出婚外情，11月底徐男帶李女到北京出遊，2人在飯店發生性關係，期間徐妻發現李女直播背景與老公入住的飯店背景一模一樣，才得知2人同遊北京，徐男回國後也向妻子坦承與李女發生性關係，並保證會與李斷絕聯絡，但李女卻不願意分手，雙方仍藕斷絲連，徐妻發現後憤而向李女提告求償100萬元。

法官勘驗徐男和李女臉書對話紀錄，當時徐男向李女提分手，表示「我只是貪圖肉體的新鮮感」、「早在這趟北京就沒感覺了」，李女不滿反問為何仍與她在北京發生性關係，徐男則回應：「因為受傷她都不敢碰我，希望我好一點再做，我也會癢好嗎？都花錢帶你出門了，我還不用。」認定2人確實有發生性關係，已明顯逾越一般男女正常社交程度。

新北地院審酌，李女與徐男間確實有親密感情互動，且足以破壞正宮夫妻之信任、共同生活之圓滿及幸福安全，並導致徐妻精神上的痛苦，判決李女應賠償20萬元精神慰撫金，全案可上訴。