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振興花蓮觀光再放利多！旅宿補助每月都有　旅遊攻略一次看

▲▼自9月1日至11月30日止將改採「每月1人1次的優惠方案」，花蓮縣府呼籲國人把握機會來花蓮駐足旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲自9月1日至11月30日止將改採「每月1人1次的優惠方案」，花蓮縣府呼籲國人把握機會來花蓮駐足旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部部務會議15日移師花蓮辦理，邀請花蓮縣政府及在地產業參與討論，深入了解當地交通和觀光產業的發展現況。花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、花蓮縣政府與花蓮在地觀光產業業者抓緊機會，向交通部長李孟諺再次提出了一系列的懇請與建言，希望這些提案能夠獲得交通部的支持，改善交通狀況、即時提供業者補貼，以維繫產業生計，並促進花蓮觀光產業的復甦。

花蓮縣長徐榛蔚及立法院黨團總召集人傅崐萁表示，花蓮經歷0403地震及海米颱風過境，兩次的災害慘烈，旅宿訂房率剩下一成，原定13航次郵輪全部取消停靠花蓮，機場形同廢墟，菜市場銷量為原本的4成，有6成滯銷。4月3日大地震之後工程會主委吳澤成及前行政院長陳建仁皆表示紓困及振興方案皆表示比照疫情期間的措施，期許部長全面比照疫情的振興方案，全力以赴推出各項措施協助花蓮振興，例如將航班至少恢復到疫情前北花航線每日至少2班。

觀光處長余明勲指出，花蓮縣崇德地區土石脆弱，為經常因天災發生土石流之交通路段，每次的交通中斷對花東地區居民及遊客、甚至物流運輸都是很大的打擊，在鐵、公路交通方面，建議台鐵公司可評估九二一震災後的相關預防技術工法，避免再發生土石流掩蓋鐵道或公路事件。

空中交通方面，余明勲處長建議增加定時航班及票價補貼，從每天一班到每天兩班或三班，滾動式檢討，活絡花蓮機場的營運，並補貼航線班機全額客運票價之百分之四十，不分觀光客及縣民皆享本項補助，飛機乘客是需要養成的，一定要先有足夠便利之固定航班，才可能帶動乘客數量的增長。另外也建議以專案方式(類金門、澎湖)，快速多點開放陸客包機至花蓮，在本縣主要觀光產業艱困時期，透過大陸旅客來台，協助維持產業人員生計及經濟復甦。

▲▼自9月1日至11月30日止將改採「每月1人1次的優惠方案」，花蓮縣府呼籲國人把握機會來花蓮駐足旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鐵公路及海上交通方面，提供旅遊業者訂票專用的台鐵專列，以解決現行多數至花蓮遊客於出發前夕才訂購旅遊產品、而旅行社受限團體票須35天前訂購造成無法提供旅遊產品之困境，並於大型活動期間加開列車。海上交通接駁增加定時航班、票價補貼及海上觀光以增闢花蓮的藍色觀光航線；另外建議將TTGO預約媒合平台複製到花蓮，成為花蓮 GO，提供災區運具搭乘媒合及各種乘客補貼機制等建議。

花蓮各產業公協會表示，協請交通部提供必要相關的營業負擔補貼、薪資補貼、營業衝擊補貼及夏季電費補貼等，建請行政院責成八大公股銀行協助觀光產業取得融資貸款，並也希望鼓勵各部會員工及各大企業至花蓮員工旅遊。

交通部長部長李孟諺說明，所提各項建議將帶回與各部會討論，鐵公路方面，台鐵公司下半年將推出主打輕奢的夢幻列車「山嵐號」及「海風號」，另外也將推出「總統列車」，預計行駛花東縱谷、宜蘭及中部海線等路段；企業帶團來花蓮方面，將於ESG評鑑中，提供至花蓮旅遊或會議的提供較高分數，將請科技界大老帶人至花蓮、推動公司部門旅遊，希望未來各部會及相關機構，皆可優先擇定花蓮舉辦各項會議活動或員工旅遊並增加更多花蓮正向的媒體報導。另外亦將協調經濟部的信保基金規定，亦協調財政部提供專人窗口聯繫貸款問題。

另外交通部觀光署振興方案則提出「一來再來」方案，針對自由行住宿優惠部分，原1人限用1次住宿補助部分，113年9月1日至11月30日止將改採「每月1人1次的優惠方案」，即國人每月均可申請1次每房1,000元的赴花蓮住房獎勵；團體旅遊獎助部分，每團人數從20人降至12人，自8月15日至9月30日止，旅行業凡組團12人者前往花蓮者，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元。國際團客赴花蓮旅遊補助方面，4至49人之團體，每團獎助1-3萬元、50以上之團體，每團獎助5萬元。
 

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