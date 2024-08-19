高雄新航線來了！台灣虎航10／27開航日本岡山　網狂敲碗下一站

▲台灣虎航10／27開航高雄-日本岡山。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣虎航看好日本岡山及鄰近地區的豐富旅遊魅力，今（19）日宣布將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，為南台灣的旅客也串起最便利的空中橋樑。有趣的是，高雄因有地名為岡山與日本的岡山，雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結。

高雄的岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，而日本的岡山縣則因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人所熟知。藉由新航線的啟航，將開啟一段連結兩地的探索之旅，讓旅客在感受不同風貌的同時，也能體驗到這種微妙而有趣的巧合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄-岡山航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT262，每週一、五的中午12:50及每週三的上午10:55自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT263，每週二的下午17:30及每週四、日的下午15:25自岡山桃太郎機場起飛。

▲高雄新航線來了！台灣虎航10／27開航日本岡山。（圖／記者賴文萱翻攝）

開航消息一出，不少高雄網友紛紛喊讚表示，「先去岡山吃羊肉爐，再去岡山吃桃太郎糰子」、「太好了高雄又有新航線了」，也有網友敲碗「再來敲碗 高雄-仙台」、「高雄飛北海道」、「敲碗高雄飛日本東北」。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年8月20日上午10:00起至2024年8月21日晚間23:59推出單程未稅NT$1,699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年10月27日起至2025年3月29日止。此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，從每週七班增為每週九班，滿足市場的暢旺需求。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，待高雄-岡山航線開航後，台灣虎航將營運27航點、39條航線，提供民眾最豐富多元的選擇。