劍指台南幫？綠委喊別扯派系　評李孟諺工作專業、能力強

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者皮心瑀／台北報導

交通部長李孟諺被爆出婚外情，隨即向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，稍早行政院准辭，也讓他成為最短命交通部長，上任僅92天。攤開李孟諺經歷，作為一個受到蘇、賴欣賞的專業人才，如今卻因桃色風波落馬，讓綠委直言可惜，而有關外界所指台南幫被針對一事，在地立委則紛稱不用做過多聯想。

行政院發言人陳世凱19日表示，行政院長卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。

李孟諺具有環境工程和水利、土木等專業，曾在前台北縣長蘇貞昌的邀請下，擔任水利局長，協助台北縣脫離水患，完成整治基隆河、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程。

之後，李孟諺獲時任台南市長的賴清德延攬，接下台南市水利局長，之後接任台南市秘書長，2017年賴清德升任行政院院長，李孟諺則接下代理台南市長重擔，隨後在蘇貞昌內閣、陳建仁內閣獲延攬轉任行政院秘書長，在卓內閣時期當上交通部長之位，卻因婚外情黯然下台。

民進黨立委林俊憲指出，李孟諺為人認真，工作專業，很低調但能力很強，在地方時就有端出好成績，得到很大的肯定，而進到行政院的表現穩健，如今被爆出感情問題下台，很可惜，但這確實是會衝擊到形象。

民進黨立委郭國文則說，李孟諺受到很多民代的敬佩，因為他相當專業，擔任水利局長時治水有一定成果，受到很多肯定，而今因為個人行為，選擇請辭，也算是負責任，不想影響身為公務員的角色。

至於外界認為從陳宗彥到李孟諺，台南幫又出事，恐是有勢力針對之意，林俊憲強調，李孟諺是獲跨派系認同的人選，所以不用扯派系；而郭國文也認為，不用對特定對象或地區聯想。