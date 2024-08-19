李孟諺婚外情閃辭部長　黃揚明酸「蔡規賴不隨」：賴政府不吃這套

▲前交通部長李孟諺。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者郭運興／台北報導

交通部長李孟諺今（19日）遭爆出「婚外情」，更被直指榮升後，始亂終棄。而李孟諺迅速致歉，並向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。對此，媒體人黃揚明表示，這是「蔡規賴不隨」的案例，蔡政府時代，婚外情官員不用辭官還可以升官，但賴政府不吃這套。

交通部長李孟諺被爆出「婚外情」，更有多張親密照片流出，而他也隨即表示，針對其個人過去行為造成太太與家人莫大困擾，導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意。同時，已於今日下午向總統賴清德及院長卓榮泰口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。

對此，黃揚明於臉書表示，這也算是一個「蔡規賴不隨」的案例。在蔡政府時代，爆出婚外情的官員不用辭官還升官，但賴政府時代不吃這套。

黃揚明提到，誰會料到卓榮泰內閣第一個下台的，竟然是交通部長呢？

特別的是，蔡英文政府時期，擔任衛福部醫福會執行長的王必勝，在2021年10月也被爆出「婚外情」，當時他表示，因個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，對此他表達深深的歉意和自責。事後他並沒有因為此事辭職，甚至後來還升官擔任衛福部次長一職，當時就曾遭到國民黨立委謝龍介大酸，為什麼沒有辭職還升官，難道是對少子化危機有貢獻嗎？

▼前衛福部次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）