已婚女警擁吻男巡佐！分局8警「好奇」私調路口監視器　全記申誡

▲台北市松山分局8名員警調閱路口監視器查閱「婚外情擁吻畫面」，因此遭記申誡。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市松山警分局日前爆發已婚女巡官、與派出所男巡佐當街擁吻，遭同仁拍照蒐證後檢舉，全案曝光後女巡官不但火速離婚，2人也均遭調職處分。不料警方卻意外發現，分局內竟有8名員警利用職務之便，調閱事發路口畫面，以觀閱「2人當街擁吻」，督察組約談涉案的8名同仁時，均供稱動機是「好奇、八卦」，分局因此將8人全部記申誡，並加強輔導。

警方調查，33歲的蘇姓女巡官於分局防治組承辦戶口業務，案發時已婚，丈夫同為警職，在內湖警分局服務，而36歲的溫姓男巡佐則任職松山分局東社派出所。未料蘇女竟不顧已婚身分，與溫男擦出火花，今年4月間2人私下約會，在南京東路、復興南路某餐廳用餐後，按捺不住情愫，竟直接在捷運站外當街擁抱、親吻，全程均遭路過的同仁拍照蒐證，並向松山分局檢舉。

督察組獲悉後展開內部風紀調查，經約談後，蘇、溫2人坦承戀情，督察組依違反警界不正當交往相關規定，記2人各一次申誡處分，列為定期關懷輔導對象、加強管理考核責任。蘇女見婚外情藏不住後，火速與任警職的丈夫離婚；而溫男則調任松山所。

原以為全案就此平息，未料警方竟意外發現分局內有8名同仁，先後濫用職權調閱該路口監視器、查看2人當街擁吻畫面；警方進一步追查，發現8人分屬3個不同單位，均供稱因「好奇、八卦」才會調閱畫面查看，因此留下紀錄，但否認有留檔，後續均遭依違反「台北市警局錄影監視系統影音資料處理利用要點」各記一次申誡，並加強輔導。

此外，警方後續調查發現蘇女執勤期間有處理私務情形，所為是否涉及不法疑慮，為求公允，業已一併函請檢察署核辦。