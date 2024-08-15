自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

▲入住花蓮每月補助千元。（圖／捷絲旅提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為振興花蓮觀光，交通部今(15日)移師花蓮召開部務會報，不但大批官員前往花蓮以行動支持外，更宣布振興花蓮加碼推「一來再來」，自由行住宿補助1千元原本一人限定一次，改為每月一次，並延長到11月底，每月都有一次千元住房優惠。

交通部於今(15)日帶隊移師赴花蓮召開交通部部務會報，以實際行動支持花蓮在地觀光產業，會中觀光署報告「花蓮振興加碼措施」，由於振興花蓮措施6月1日起至9月30日已陸續啟動，為鼓勵旅客重遊花蓮並再一次提升國人赴東部旅遊意願，觀光署再加碼，預定以「一來再來」達到振興目標。

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其中針對自由行住宿優惠部分，將推動住宿一來再來，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，即自113年9月1日至11月30日止，國人均能再次前往花蓮自由行，每月均可再申請1次每房1,000元的赴花蓮住房獎勵，激勵國人赴花蓮自由行。另一方面觀光署自7月1日起發行之Taiwan PASS台鐵版方案，因2人同行1人免費廣受好評，亦將持續辦理。

團體旅遊部分，花東團遊獎助方案為提升組團機會及赴花蓮誘因，自8月15日至9月30日止，旅行業凡組團12人者前往花蓮者，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元；另國際團客赴花蓮亦給予加碼補助，4至49人之團體，每團獎助3萬元、50以上之團體，每團獎助5萬元，鼓勵組團及行程安排。

交通部長李孟諺表示，交通部拋磚引玉，希望未來各部會及相關機構，皆可優先擇定花蓮舉辦各項會議活動或員工旅遊等等，共同振興花蓮觀光產業。李部長於會議結束後，並將與花蓮地區觀光相關產業座談聽取業者意見，展現對觀光產業發展的期勉與重視。

另觀光署也針對東部兩大觀光雙年曆活動提出簡報。其中東部海岸國家風景區管理處之東海岸大地藝術節係自105年推出，以駐地藝術創作、月光‧海音樂會、創藝市集、藝文平台等4大系列為主要活動，觀光署表示，今 (113)年度最後4個場次將於8月20~21日及9月19~20日辦理。

花東縱谷國家風景區管理處則自107年以「縱谷原遊會」為轄內特色部落之共同品牌，今年活動將於8月24、25日登場，邁入第4屆的「部落食樂園」以「療癒」為核心推出「山野獵場」、「mumu廚房」、「美學家屋」、「限定野宴」、「山谷舞台」等五大主題，結合音樂、美食及美感的饗宴，為震後的花蓮提振士氣。