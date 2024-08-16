傳「組自救會爭取補助」遭轟　晴空匯主委群組狂問：住戶都不知情

▲新竹晴空匯火警後，自稱是住戶的網友表示已組成自救會。（圖／新竹市府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市慈雲路晴空匯社區大樓於今年5月26日發生火災，造成2名勇消殉職。沒想到，近日有自稱是晴空匯D棟受災戶透過網路表示已組成自救會，希望政府可以將社區列為災區，以此獲得相關補助，引起網友反彈。對此，晴空匯管委會主委簡隆至出面否認，強調該自救會與管委會無關。

一名網友14日在PTT發文表示，他住在晴空匯D棟，火災發生後無法回家，因此與其他受災戶組成「晴空匯區權人自救會」，希望在合法、不影響重建的情況下，爭取成立重建委員會搭配專款專用使用，盡速完成社區重建與妥善居住安全。

該名網友表示，自救會也在向政府爭取被劃入災區的要求，希望可以申請房貸利息減免、住宅重建補助、專案修繕貸款申請、國保及健保補助、水費及電費補助、就醫補助及稅賦減免等，「目前提案已經送到內政部，自救會亦於6月20日收到內政部回覆，已聯繫消防署簽訂專案，提交給行政院審核，並且已於8月初與各部會開會討論。我們會持續推動並關注進度。」

針對此網友的說法，PTT網友並不買單，「憑什麼補助」、「這是天災嗎」、「為什麼要政府補助？沒保險嗎」、「想到各種股票自救會」、「去找建商要，我為什麼要幫你出錢」、「刪文吧，PO在晴空匯自己群組就好，任何有繳稅的外人看到肯定不會給好臉色的，不只被酸還沒幫助」，也有人認為原PO是刻意反串，「為什麼會跑來PTT找住戶？什麼鬼啊」、「哈哈哈哈你和他們有仇吧，很壞心耶」。

針對自稱住戶的發文，晴空匯管委會主委簡隆至表示，晴空匯社區有500多戶，加入自救會的住戶不到50戶，且此自救會也與晴空匯管委會沒有任何關係，但此文被網路轉載，已經引起社會觀感不佳、損害社區的形象了。

簡隆至表示，他有上網找法人、機構，但都沒有找到自救會的登記，在社區的群組詢問也沒人承認，等於所有人都不知情，但自稱是「晴空匯區權人自救會」又亂發文，已經造成他們的困擾，讓不少住戶抱怨這名網友的行為。