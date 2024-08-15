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台南市災防志工團體獲補助強化救災利器　個人山域救災裝備！

▲台南市消防局於15日在災害應變中心，舉行內政部消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」2024年輔導訪視暨裝備器材補助儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於15日在災害應變中心，舉行內政部消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」2024年輔導訪視暨裝備器材補助儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於15日在災害應變中心，舉行內政部消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」2024年輔導訪視暨裝備器材補助儀式，會中由內政部消防署副署長馮俊益、消防局副局長楊宗林、銘傳大學專業團隊、專家諮詢小組及台南市各災害防救團體代表等共同出席與會。

為提升山域救災效率，台南市災防志工團體近期獲得中央及地方消防單位的聯合補助，經費用以強化災害防救志工山域救災裝備，2022年192萬元、2023年200萬元、2024年240萬、2025年250萬元、2026年250萬元、2027年338萬元，共計1470萬元（中央補助705萬5400元、台南市自籌764萬4600元）。2024年採購個人山域裝備組22組及多功能繩索救援器、籃式擔架組、防墜器組、無線電對講機等一系列救援器材，旨在增強志工團隊在山域救災過程中的專業能力及安全保障。

▲台南市消防局於15日在災害應變中心，舉行內政部消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」2024年輔導訪視暨裝備器材補助儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年來由於全球氣候變遷，各種極端型氣候不斷地發生，政府不斷面臨嚴峻的考驗，各種大型災害之整備、應變及防災，是各地方政府所要思考的問題。在面對這種臨時不可預測性重大災害時，只靠政府部門的救災力量是不夠的，更是需要災防志工的協助，可配合當地政府的調度，避免災情擴大，即發揮迅速減災之效果，提供更加迅速和有效的救援服務，保障民眾生命財產安全。

消防局長李明峯表示，近期凱米颱風肆虐豪雨造成台南多處積淹水，感謝災防團體協助居民撤離及物資運送等救災工作，希望藉由協助強化災防志工救災能力、專業訓練與優化裝備器材，提升防救災協勤能量。

目前台南市登錄的災害防救團體及志願組織有台南市救難協會、台南市鳳凰水上救生協會、台南市飛狼山岳搜救協會、中華民國飛達救難協會及虎尾寮民間緊急救援隊等。如市民對於參加災防志工加入資格有相關問題，可電洽詢問各登錄合格之災害防救團體及志願組織，歡迎一同加入災防志工行列，一起守護我們的家。

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