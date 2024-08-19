被騙快崩潰！　2000萬房產面臨查封

▲資產公司老闆李孟儒（右1）先用話術誘騙債務人，接著坑殺對方。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

資產公司變吸血公司！台中一名李姓男子成立資產公司，卻用整合債務、協辦低利信貸為由，誘騙有債務問題的被害人提供個資、帳戶，讓他們代辦信用卡消費，以累積信用、申請貸款。沒想到事後不但私吞信貸，還用被害人的卡購買數百萬元禮券，換成現金帶走，就連被害人家屬也遭誘騙，2千萬元房產面臨查封。遭吸血剝皮的被害人幾乎崩潰，決定提告，才發現李已遭多人控告，之前就被搜索約談，沒想到交保後仍繼續行騙，十分惡劣！

▲李孟儒在白板寫下教戰守則，指導同夥用刷卡換現金等手法獲利。（讀者提供）

被害人A小姐向本刊表示，她之前有卡債加上車貸，總計25萬的債務。前年底，她因為媽媽介紹認識開設資產公司的男子李孟儒，李自稱可以幫她整合債務，借低利貸款，還高利息負債，還先借她20多萬償還卡債，之後要求A小姐交付個資、帳戶，說要幫她辦信用卡製造消費事實，累積信用、壓低信貸利率，還說刷卡金額他會負擔，若是A小姐自己刷卡消費，就等信貸辦下來一併計算，A小姐因為涉世未深，一步步掉入陷阱。

▲李孟儒以申辦信貸為由，要A小姐及家人交出提款卡、存摺。（讀者提供）

今年2月，李跟同夥找A小姐「先行結算」，說她欠他們90多萬，還要求她簽下130萬的本票跟借據，A小姐因為害怕，只好乖乖簽名，沒想到這夥人食髓知味，今年5月，又把她帶到台中家樂福刷了6張信用卡，購買了120多萬的儲值券，並且當場換現金，之後又透過網路刷卡買了120多萬元的王品餐券。

由於對方答應協助辦理的信貸一直沒下文，A小姐覺得奇怪，向銀行查詢，結果才知道90多萬的信貸早就撥款，但已經全部被李挪用，本來只欠債25萬的她，最後一共累積了400萬債務，欲哭無淚。

▲李孟儒的員工帶A小姐到家樂福買儲值券，之後換成現金交給其他同夥。（讀者提供）

另外，李也用相同方法詐騙A小姐的哥哥跟母親，他借2人400萬，要求簽下本票跟借據，還拿A小姐家名下2,000萬的房產作擔保，之後刷他們的卡消費250萬元，把債務丟給被害人，甚至要求他們歸還1,000萬，不然就查封房產，還教唆他們作假、申請失業補助金還債，A小姐和家人被逼到崩潰，決定對李提出民刑事告訴。經由律師調查後才知道，除了他們，也有其他被害人報案，檢警之前已經發動搜索、約談，李後來交保，卻還在外面繼續騙。

▲被害者A小姐一家人被李孟儒要求簽下借據及本票，債務越滾越大。（讀者提供）

針對相關指控，本刊致電資產公司老闆李孟儒查證，李稱不便回應，要記者問他的律師，記者請他提供律師的聯繫方式，李卻說：「誰投訴就去問誰！」拒絕提供，隨即掛斷電話。



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