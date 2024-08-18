媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年「輪流侍寢」

▲人妻竟與婆婆輪流侍寢公公，最後還因爭寵大打出手。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

聚少離多是婚姻殺手！一名女子因丈夫長期在外不甘「守活寡」，心灰意冷想離婚，沒想到公公竟跳出來拋出「我來承擔」的驚人言論，最後演變成婆媳共侍一夫，更因爭寵2人大打出手。

資深媒體人林裕豐在《震震有詞》節目中爆料一樁令人咋舌的荒唐三人行事件，一名人妻婚後與公婆同住，因丈夫長期在外工作，讓她獨力承擔照顧小孩，長久下來，人妻常獨守空房，想要與丈夫離婚。

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公婆得知媳婦的心思後，深感事態嚴重。公公竟主動表示「願意承擔」，演變成婆媳輪流「侍寢」的畸形不倫關係，婆婆勉強接受這種特殊的共侍一夫的模式，然而隨著7年時間過去，婆婆卻因媳婦較受公公寵愛，「翻牌侍寢」機率贏過婆婆，最後經過協調才達成每人各睡3天的共識。

但是，每逢週日由誰「侍寢」也成了矛盾的焦點，婆婆理直氣壯認為自己是元配，週日理應公公要陪她睡，但媳婦卻不甘示弱，2人為了這件事大吵一架。婆婆被趕出房間後，回到娘家告狀，沒想到公公竟然站在媳婦這邊，婆媳2人越吵越凶，最後動手打起來，婆婆氣得報警。

荒謬的三人行劇情讓不少網友看了紛紛搖頭，覺得三觀竟毀，「好亂的感情觀，公公如何面對自己兒子」、「太荒謬了，公婆媳三人行」，還有人揣測媳婦背後心態，「應該是媳婦要報復她自己老公吧……故意跟她老公爸爸發生關係吧」，但也有人質疑事件真假，認為實在有違常情。



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