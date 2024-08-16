這尊「鬼娃新娘」強烈仇男　收藏者：至少17男被她攻擊抓傷

圖文／鏡週刊

英國一名37歲靈異事件專家史提爾（Lee Steer），收藏了一尊相當奇特的娃娃「伊莉莎白」（Elizabeth），史提爾稱這是一隻「新娘鬼娃」，相信有靈體附身在娃娃身上，而且相當仇男，至少有17位男生在參觀她的時候，被她攻擊抓傷。

據英國《每日星報》報導，史提爾之前從eBay花了866英鎊（約新台幣3.6萬元），把伊莉莎白買回來，並收藏在他於南約克郡成立的「靈異體博物館」（Haunted Objects Museum）。但伊莉莎白來了之後，怪事卻接二連三地發生。

▲ 史提爾之前從eBay花了866英鎊（約新台幣3.6萬元），把伊莉莎白買回來收藏。（翻自《每日星報》）

史提爾說，某天他和女友卡特（Sarah Carter）以及一名助理，在館內進行靈異研究調查，但突然間他感到自己的脖子，突然有灼熱感，之後卡特和助理跟他說：「你的背部被抓傷！」這時史提爾的灼熱感才消失。除了史提爾之外，他稱另外還有16名曾經來到館內參訪的男子，同樣都無緣無故被抓傷。其中一名來博物館拍抖音片的34歲男子肯尼（Jon-Paul Kenny）就說：「當時我只覺得有人抓住我的衣服，然後觸碰我皮膚。我的上衣突然被掀開，我一直覺得有人在我後面作亂，試圖引起我的注意。」

▲ 史提爾認為，這尊伊莉莎白娃娃似乎有「仇男、嫉妒心極重」的傾向。（翻自《每日星報》）

史提爾認為，這尊伊莉莎白娃娃似乎有「仇男、嫉妒心極重」的傾向，因為她只攻擊男生，如果女生來，頂多就是對燈光開開關關，或者是移動物品，但最後都沒有女生受傷。至於伊莉莎白為何仇男，原因難解，史提爾推測有可能她曾經遭到男人背叛，最後附身在娃娃身上，對男生進行報復。史提爾也說，可能是博物館裡的收藏娃娃變多，喚起伊莉莎白的嫉妒心，她害怕其他娃娃搶走她的風采與C位，所以故意採用極端的方式，引起人間的注意。

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