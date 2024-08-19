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「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

「誰來救我？」保安值夜班猝死　生前曾在群組求救…家屬控公司冷處理

▲保安值夜班猝死，生前曾在群組求救。（圖／翻攝自《極目新聞》）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名33歲的保安近日值夜班時猝死在廁所。死者妹妹表示，哥哥出事時曾在工作群組求救，但沒有及時被人發現，而與哥哥簽署勞動合同、發放工資的分別是東莞一間保安公司的兩家分公司，但相關公司尚未給胞兄認定工亡，也沒有給出具體的解決方案。目前，東莞市相關部門已經介入調解。

《極目新聞》報導，死者家屬曾女士17日透露，她是湖南人，哥哥今年33歲，幾個月前才進入廣東一家保安公司打工，後來被分配到該公司在廣州增城的一個項目部工作。工作時間為兩班制，白班為早晨7時至晚上7時，夜班為晚上7時至次日早晨7時，每月工資4000元。

8月3日上午，曾女士接到廣州公安的電話，得知哥哥在值夜班期間突然身亡。曾女提供的聊天紀錄截圖顯示，3日早晨5時30分許，她哥哥在工作群裡發語音稱「救命啊，出事了，我在廁所，誰來救救我？」約40分鐘後，保安公司的工作人員發現有人在一樓廁所求救，但趕過去時，人已經沒有了氣息。

據廣州公安提供的死亡證明顯示，曾女哥哥死亡原因為猝死。令家人不理解的是，死者是值夜班期間去世的，認為公司應該申請工亡，並給予應有的補償。然而事發多日，涉事保安公司一直沒有給家屬一個明確的解決方案，也尚未認定是工亡。

報導指出，此事與廣東龍翔衛士保安服務有限公司有關，該公司總部位於東莞市寮步鎮，在東莞市大朗鎮、惠州市仲愷高新區還有兩家分公司。入職時，曾女哥哥與惠州分公司簽訂勞動合約，但工資由大朗鎮的分公司發放。天眼查顯示，三家公司的最終受益人，均為廣東龍翔衛士保安服務有限公司法定代表人。

廣東龍翔衛士惠州分公司相關負責人回應，目前他們正前往政府部門與家屬協調此事，其他情況不便透露。東莞相關部門透露，因當事人簽署勞動合約的公司以及去世地點均不在本地，各項材料也需要協調後進一步核實，加上當事人簽合約的公司屬於派遣公司，情況確實較為複雜，目前工作人員還在協調。

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