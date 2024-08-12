「上班打瞌睡」懷疑住戶打小報告　社區保全怒持撞球桿攻擊

▲社區保全張男懷疑遭打小報告，持撞球桿攻擊護馬男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（12日）凌晨中興路三段一處社區，住戶與保全發生衝突。警方獲報，該社區住戶表示，遭社區保全懷疑向其主管打小報告，導致保全遭到責難，因此懷恨持撞球桿攻擊，造成住戶手臂有擦、挫傷，送醫後已無大礙，目前尚未提出傷害告訴，警方將傳喚動手的保全前來說明。

據了解，今天凌晨12時許，住在新店中興路三段某社區的28歲馬姓男子，剛下班後返家，進入社區前往警衛室看了一下，卻引起保全員張姓男子不滿，並懷疑不久前遭主管痛斥，上班時間偷懶、打嗑睡，屢次被住戶檢舉，就是馬男去打小報告，於是當場抄起一旁撞球桿，找馬男理論並發生爭執。

▲警方將用來攻擊住戶的撞球桿帶回。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方在社區內爆發激烈口角後，張男氣憤地持撞球桿朝馬男左手揮擊，造成手臂有擦、挫傷痕跡，張男隨後離開現場。馬男則報警處理，警方抵達，初步釐清案情後由救護車將馬男送往醫院治療，但馬男隨後表示暫不提出傷害告訴，如有需要將再前往警局報案，另警方正聯絡張男到所說明。

▲遭攻擊的住戶馬男送醫後，目前暫不提出傷害告訴。（圖／記者陸運陞翻攝）