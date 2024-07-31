保全搭訕國中妹　摸胸、口愛...視聽室兩度激戰！他丟工作遭判刑

▲台中某社區保全和未成年女住戶在管理室、視聽室發生關係，被告上法院。（示意圖／取自圖庫photoAC）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名國中少女下樓取信時，遭社區夜間保全搭訕認識，在同意下讓保全摸胸猥褻。而後少女不時到管理室找保全聊天，為了怕其他住戶撞見兩人獨處，少女每次都聽指示躲在桌下進行口愛、指交，保全更意猶未盡，2度要少女到視聽室激戰。全案曝光後，台中地院依保全犯1個對於14歲以上、未滿16歲之女子為猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。另犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年8月徒刑，可上訴。

判決指出，男子阿浩(化名)在台中市西區某社區擔任夜間保全，他於去年8月某日晚間10點多在管理員室值班時，見住戶國中少女小亞(化名)到1樓收信，趁她路過管理室時攀談聊天，又約小亞到樓梯間繼續聊，並經小亞同意後，將手伸進她衣內摸胸，猥褻得逞。

而後小亞不時於夜間到管理室找阿浩聊天，阿浩怕旁人撞見兩人獨處，指示小亞躲在管理員室的桌下，在小亞同意下，對她摸胸、指侵得逞。同年8、9月期間，小亞又2度躲在管理室桌下和阿浩聊天，阿浩除了撫摸小亞胸部，更進一步要求她互相口愛、對她指侵，並邀約她前往9樓視聽室繼續性交行為。

事後小亞在學校把和阿浩發生親密關係的感受，通通書寫在紙上，被父親在參加校內家長活動時看到，報警處理。

全案審理時，阿浩坦承全部犯行並離職，法官審酌他明知小亞未成年，仍不克制情慾，對她進行猥褻和性交行為，依犯1個對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。另犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年8月徒刑，可上訴。