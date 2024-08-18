「少帥」張學良之子張閭琳辭世　享耆壽93歲

▲張閭琳在美國辭世，享耆壽93歲。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

國軍名將「少帥」張學良之子張閭琳8月13日在美國辭世，享耆壽93歲。據了解，張閭琳是張學良的第四個兒子，也是與「趙四小姐」趙一荻唯一的兒子。張閭琳為張學良教育基金會名譽理事長，為加州大學畢業的航太專家，退休前曾擔任美國太空總署（NASA）高級工程師。

▲張學良（後）和張閭琳（前）的珍貴合照。（圖／翻攝新浪軍事）

《澎湃新聞》報導，1930年11月28日，張閭琳在天津出生。1935年9月至1937年1月，他曾隨父親張學良、母親趙一荻住在西安市東門里金家巷公館（現為張學良公館），1939年後一直定居美國。

▲西安張學良故居。（圖／記者魏有德攝）

張學良在「西安事變」中「兵諫」迫使蔣介石放棄「攘外必先安內」的政策，決心與中共一致抗日，被認為是中國近代史中一個重要轉折和巨大轉變。事件落幕後，張學良被蔣介石軟禁，並於1946年與趙一荻一同被送至台灣。

張閭琳則是在1939年至1940年間被送往美國舊金山，由張學良好友夫婦代為撫養，長年居住在美國。直至1956年，張閭琳首次飛抵台灣，前往高雄探望軟禁中的父母親。

▲西安事變發生地。（圖／記者魏有德攝）

大陸在2005年9月3日舉行中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60週年紀念活動，張閭琳作為十位代表之一向北京天安門廣場上的人民英雄紀念碑敬獻花籃致意。活動結束後，張閭琳也帶著夫人陳淑貞和兒子張居信前往西安，探訪曾經居住過的故地。