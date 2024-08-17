　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

境外認知作戰升級！假國軍盜帳「退伍飛官應徵華航」　調查局示警

▲▼ 多個異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。（圖／調查局提供）

▲多個異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。（圖／調查局提供，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

調查局於日前陸續發現Dcard帳號假冒我國飛官身分，匿名發布「我打算加入民航，多陪伴家人」、「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走」等文章內容，再透過PTT帳號「ss900287」散布大量軍方退伍飛官應徵華航之訊息，我國空軍司令部迅速回應，指稱該網路內容並非事實後，但續有「今日海峽」、「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。

▲▼ 多個異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。（圖／調查局提供）

經查，此次操作手法與過往利用中國等境外人士管理之粉絲專頁對我國政治輿論進行多層次散布顯有不同，調查局資安工作站追查發現：境外網軍先透過我國資安防護等級較不嚴謹之物聯網設備（如：連網監視器、臉部辨識系統等），利用其安全漏洞駭侵後作為跳板，再竊取我國人廣泛使用之 Dcard、PTT等社群平台帳號密碼，以假冒為我國飛官、航空公司員工等身分發布前揭不實訊息，再利用境外網軍掌控之異常粉絲專頁進行第二層散布，使國人信以為真，再轉傳、分享至個人頁面或其他社群，擴大認知戰效果。

境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施結合多元手法隱匿身分、來源，並建構多層次轉傳機制，利用我國社群帳號及網路設備散布不實訊息，對我國進行複合式認知作戰，進而達成其特殊政治目的。調查局將賡續查處及通報社群平台業者案關異常社群及帳號予以下架，提醒民眾提升網路設備安全防護，並定期設定高強度密碼以強化帳戶安全，並呼籲民眾在確認訊息真實性之前，宜審慎思考、小心查證，切勿任意轉發散布，以免誤蹈法網。

▲▼ 多個異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。（圖／調查局提供）

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

九三軍人節將近，為感謝國軍官兵保家衛國，台南市政府結合民間推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，以行動表達對國軍的敬意，市長黃偉哲15日於民治市政中心一樓大廳公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠，涵蓋商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類、超過30處場館，還有數十家旅宿業者，一起加入敬軍優惠。

F-5戰機等1459老舊軍備汰除！5年省23億　上半年招募達成率104.3%

F-5戰機等1459老舊軍備汰除！5年省23億　上半年招募達成率104.3%

金融掃黑　揭經理詐貸自家銀行

金融掃黑　揭經理詐貸自家銀行

國防部推《堅守國土 永不退縮》影片　漢光演習、實彈設計全都錄

國防部推《堅守國土 永不退縮》影片　漢光演習、實彈設計全都錄

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕　國防部回應了

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕　國防部回應了

關鍵字：

調查局假冒國軍假帳號

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面