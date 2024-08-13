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大陸 大陸焦點 特派現場

前日軍731部隊士兵赴哈爾濱道歉　自曝：標本室看到人體腹中有嬰兒

▲前731部隊士兵清水英男赴哈爾濱向戰爭受害者道歉。（圖／翻攝央視）

▲前731部隊士兵清水英男赴哈爾濱向戰爭受害者道歉。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

日軍侵華期間，731部隊被指控在中國進行「違反人道主義」的生化實驗，戰後陸續曝光不少證據，證明日軍以人體作為細菌戰實驗的行為。一名曾為731部的士兵的清水英男今（13）日飛抵哈爾濱，欲前往「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」道歉，希望藉此喚起更多人的反思和警醒，珍惜來之不易的和平，避免戰爭悲劇重演。

▲▼ 日本731部隊新事證，自己人少年兵也不放過 。（圖／翻攝 央視）

▲日本731部隊近年陸續有進行生化實驗的新事證。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，8月13日上午，原侵華日軍731部隊成員清水英男一行來到位於哈爾濱市平房區的侵華日軍第731部隊罪證陳列館進行指認謝罪。清水英男今年94歲。1945年3月，14歲的他作為少年兵被徵入伍，並被派到位於哈爾濱的侵華日軍第731部隊總部，1945年8月14日，他隨日本部隊逃離回國。

清水英男7月時便預告要前往哈爾濱向戰爭受害者道歉，他透露，當時曾在標本室內看到各種人體標本，「有人體的一部分，有被劈開、能看到嬰兒在腹內的，還有單獨的心臟、胃、肺等各種器官標本，還有從正中被鋸開的人頭標本。看到人頭從正中劈開的標本，我想為什麼要做這樣殘忍的事。」

▲▼ 731部隊遺址模擬場景。（圖／翻攝 網易）

▲731部隊遺址內的模擬場景。（圖／翻攝網易新聞）

清水英男強調，「很多無辜的中國民眾被解剖做實驗，我們無論怎麼道歉都沒法贖罪。我為遇難的中國民眾感到非常難過，日本政府不為此道歉，我想親自去祭拜他們。」

731部隊全名為「日本關東軍駐滿洲第731防疫給水部隊」，對外宣稱是要進行防治疾病與飲水淨化研究，實際上卻是殘忍的用活人進行實驗，進行生化武器或細菌戰研究，受害者包括中國、朝鮮、戰俘等無辜民眾。

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