滇西抗戰80週年莫忘先烈　陳廷寵：兩岸共同研究還原抗戰史

▲第六屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／雲南保山報導

2024年是抗戰勝利79週年，也是滇西抗戰暨騰衝光復80週年。第六屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會及系列活動於8月14日至20日在雲南舉行，來自海峽兩岸的退役將領、專家學者等近200人參加。前陸軍總司令陳廷寵將軍受邀出席，談起被遺忘的中國遠征軍和中國駐印軍，呼籲後人緬懷先烈，兩岸必須共同研究抗戰史，讓歷史回歸真貌。

本屆活動中國抗日戰爭史學會與中華民族抗日戰爭紀念協會共同主辦，研討會重點圍繞「滇緬作戰與雲南抗戰」「中國戰場的堅持與反攻」「大後方與根據地建設和發展」「中國與戰後國際秩序的籌劃」等議題進行深入研討。

▲ 雲南省政協副主席和良輝。（圖／主辦方提供）

兩岸嘉賓在開幕式上致辭。雲南省政協副主席和良輝表示，抗戰期間，雲南人民克服巨大困難，作出巨大犧牲，為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利作出了重大貢獻。

「前事不忘，後事之師。歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。」和良輝稱，回顧歷史，不是為了翻歷史舊賬，煽動和延續民族仇恨，也不是要評功擺好，論貢獻高低，而是為了銘記歷史、從歷史中汲取智慧和力量，以史為鑒維護世界和平，共同推動兩岸關係和平發展。

中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，全民族團結一心共同禦敵，是奪取抗戰勝利最重要的基礎，也是我們今天面對兩岸新變局和世界百年未有之大變局所應牢記的歷史經驗。只要兩岸人民堅定信念、共同努力、團結奮鬥，終究會迎來勝利的明天。

▲ 中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡築生。（圖／主辦方提供）

中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡築生表示，希望持續加強兩岸抗戰歷史的研究交流、增進歷史認知，為我們的後代留下更多珍貴的歷史資料和精神財富。

前陸軍總司令、中華民族抗日戰爭紀念協會理事長榮譽理事長陳廷寵表示，在滇西抗戰中，「中國遠征軍」和「中國駐印軍」在作戰中犧牲的勝利成果，更是雲南人民，尤其是保山地區騰衝、龍陵百姓，共同支援前線的難辛成果，也是我們今天來到雲南保山，緬懷先烈的最重要意義。

▲ 前陸軍總司令陳廷寵將軍。（圖／主辦方提供）

陳廷寵進一步說，本次研討會以紀念「滇西反攻」為主題，共區分四個場次，由兩岸學者專家發表學術論文，大家以最誠摯的心，共同緬懷「滇西反攻」犧牲的先烈與百姓同胞。

他也指出，「抗日戰史與抗戰精神傳承研討會」已邁入第六屆，希望兩岸有志於抗日戰史研究與宏揚的學者專家，能秉持如同郝柏村先生以九十多歲，仍堅持於抗戰歷史真相的胸懷意志，兩岸共同研究抗戰史，讓歷史回歸真貌。

研討會結束後，兩岸與會嘉賓共同參觀滇西抗戰紀念館，前往松山抗戰遺址，走訪老兵村等地。

▼松山抗戰遺址。（圖／主辦方提供）