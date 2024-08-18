恐惹怒好兄弟　今中元普渡「10種食物」別拜

▲今天是中元普渡拜拜。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

拜錯小心惹怒好兄弟！今天是農曆七月十五中元普渡，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，10種不可拜拜的食物，像是釋迦、蓮霧，且三牲不可去頭去尾，拜錯小心惹禍上身；此外，求財可拜五顆水煮蛋，求健康可拜仙草蜜。

►中元普渡十大禁忌食物：



[廣告]請繼續往下閱讀...

1、釋迦

與佛祖同名的釋迦千萬不能拜。

2、檸檬（酸）

檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

3、苦瓜（苦）

苦瓜太苦，人生會很苦。

4、酪梨（若離）

會讓家人與同事分離。

5、蓮霧（多霧）

人生多霧，還會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。

▼中元普渡可別拜錯供品。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



6、刺太多的魚

會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。

7、子太多的食物

子太多，好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。

8、太冷的食物

不要拜冷的食物，如冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。

9、去頭去尾的三牲

中元拜的三牲不可去頭去尾，當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。

10、瓜子與包殼花生

拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌，讓你財富下滑。

小孟老師說，一般而言，普渡時間大多落在下午2點到晚上6點前最佳，擺放五牲素果最好，象徵五福臨門，切記要全熟食物，水果挑選少子、大顆的，會讓你家運大旺。

►求財：

要拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋，五福臨門，財源廣進。

►求健康：

要拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

►求愛情：

拜麻糬或草苺，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。