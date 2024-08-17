▲人氣手搖飲料店鶴茶樓。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

人氣手搖飲料店「鶴茶樓」在農曆7月，與日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名，飲料包裝全換上驚選集裡的插畫。豈料，鶴茶樓總公司收到一封客訴信，聲稱孩子被杯子上的圖案嚇到，讓老闆笑說第一次遇到這種客訴，回信道歉後也開玩笑，下次考慮聯名佩佩豬。

鶴茶樓創辦人方奕勝15日在Threads發文，曬出總公司收到一封電子郵件，內容是客訴他們飲料杯上的插圖，嚇到他的小孩；方奕勝表示，自己應該是第一次也是最後一次收到這類型的客訴，先公開道歉後，也納悶說，「這客訴到底該怎麼回？」

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原來鶴茶樓應景農曆鬼月，特地和日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名，飲料包裝換上驚選集的插畫，吸管換成紅色之外包裝也有漫畫人物頭像，還有推出一系列周邊商品，吸引不少伊藤潤二迷搶購。

▲鶴茶樓創辦人方奕勝在社群分享收到客訴信，原因是小孩被聯名伊藤潤二的杯裝嚇到。（圖／翻攝自鶴茶樓官方IG）

消費者的客訴也引起網友熱烈討論，「老實說我是大人，也不喜歡伊藤潤二，這個月不會想買鶴茶樓」、「公司已幫你罵過杯子：杯子壞壞」、「這可是所有品牌飲料聯名以來，我最愛的一次，到底哪裡恐怖啦」、「最近半夜回家，路過附近的鶴茶樓也被廣告看板嚇到了」、「超好看的好嗎？蒐集起來」。

事後老闆也貼出總公司對客人的回覆，「總公司致上萬分歉意，我們會好好檢討，未來在設計杯裝上多加留意，請您見諒。原意只是希望應景聯名，但顧慮不周，很不好意思驚嚇到您小朋友，深感抱歉！感謝您的支持，也希望請給我們機會，繼續支持我們，感謝您。」

有支持者挺鶴茶樓，直言「就不要買呀，買了就不要給小孩喝呀」，方奕勝也在底下回應感謝支持，幽默地說，「這次杯裝太可怕，下次鶴茶樓會考慮跟佩佩豬、汪汪隊立大功、波力救援小英雄聯名。」

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