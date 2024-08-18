「中元普渡」拜拜有禁忌！專家提「5件事別做」：不要穿紅衣

▲專家提醒，中元普渡是替自己增加功德和陰德。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

「中元普渡」是台灣重要傳統習俗之一，當天不少公司、家戶都會準備豐盛的供品請「好兄弟」享用，但這時間有些重點可要特別注意。能量風水師黃梵指出，除了零食飲料之外，普渡通常也會準備「三牲四果」，這些「東西都不要切、三牲也不能是生的、不能帶血」，當天也建議「不要放鞭炮、不要穿紅色的衣服和亂撿地上的錢跟祭品」。

黃梵受訪時指出，台灣中元普渡習俗是鬼門開時期，鬼魂會被放出來，人們就會透過普渡祭祀的行為，希望他們不要作祟，一方面也祈求平安、事業順利，普渡也是替自己增加功德和陰德，而對做生意的人來說，普渡也有助帶來財富。

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但由於傳統習俗總有些規定要遵守，在準備供品方面，黃梵說，最好不要準備「生的」或「帶血」的食物，三牲是雞、豬、魚，如果是生的，就代表會有血腥，血腥的會帶有怨氣，可能會導致陰的能量增加，但其實好兄弟只是以吃飽為主，沒有要血腥的氣息，而且生肉也可能會帶來邪靈。

除了食物不要準備生的之外，供品也不要切，要完整擺放，這主要象徵圓滿，在「四果」方面，則是準備當季水果就可以，並沒有特別禁忌之處；而在零食飲料方面，則建議以自己會吃的為主，避免丟棄浪費。

此外，普渡當天也建議不要放鞭炮、不要穿紅色的衣服、不要亂撿地上的錢跟祭品。黃梵解釋，中元普渡其實是請好兄弟吃飯，所以沒必要特別放鞭炮嚇走，而不要穿紅色的衣服主要是跟習俗不太符合，普渡針對的是游離失所的孤魂野鬼，有時候可能比較兇或怨氣比較重，顏色過於鮮豔可能會害自己比較容易被好兄弟注意到。

黃梵提醒，普渡點香時也無需特別過度祈求，僅需告知好兄弟今天是一年一度中元普渡，有準備豐盛的供品祭拜，主要希望保佑家人平安、生意興隆，同時提醒他們吃完就要離開，不要造成傷害或作惡。