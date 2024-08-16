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全雞下殺半價！2大外送平台推「中元普渡專區」　限時優惠一次看

▲▼Uber Eats中元普渡優惠。（圖／Uber Eats提供）

▲2大外送平台推出限定中元普渡專區並祭出限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中元普渡將至，供品還沒準備好嗎？2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」推出限定專區，幫備足普渡供品，包括零食、蔬果、拜拜用具通通有，更祭出限時全雞半價、指定品項買1送1優惠，趕緊下單去。

▲▼Uber Eats中元普渡優惠。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats指定品項限時5折起。

Uber Eats攜手優市、全聯福利中心、大潤發、家樂福及多家傳統市場等25家生鮮雜貨商家合作夥伴推出「中元澎湃 BUY五折起」專區，並提供「財運必拜組」、「健康必拜組」、「工作順利必拜組」共3大專區，精選祭拜必備的零食、蔬果及各類拜拜用品，幫消費者輕鬆搞定供品準備，即日起至8月22日前最低5折起一次購足。

此外，更找來The Flower嬪嬪花藝坊、chic ô fleurs希朵花藝設計、耶利亞花藝、玉屋、Grace And等商家合作，針對拜拜用的當季鮮花祭出優惠，最低下殺5折起，指定商品再享買1送1加碼優惠，隨點即送超方便。

▲▼foodpanda中元普渡優惠。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda有全雞下殺半價超殺優惠。

foodpanda則推出「中元普渡雞不可失專區」，即日起至8月18日可享台北南門市場翔記果凍雞、名店逸香齋等店限時限量提供「半價全雞」；同步於「省省八中元專區」上架多款通路品牌的中元箱購，像是求好運的金山財神廟甲辰年普渡祈福禮盒、弔念已長眠毛小孩的中元普渡寵物罐頭零食等，滿足民眾需求。

至8月18日前凡於「省省八中元專區」下單生鮮雜貨指定店家，且消費滿699元，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。

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