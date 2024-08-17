台北東湖買這盒羊肉炒飯75元！大票驚超便宜　在地人也推爆

▲原PO在內湖買到75元的羊肉炒飯。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

記者鄺郁庭／綜合報導

在萬物齊漲的通膨時代，可以買到便宜又好吃的便當，總讓人驚喜不已。就有網友發現，台北內湖區東湖有一間便當店好吃又衛生，令他「相見恨晚」。貼文引發熱議，因為看到價格和分量後，眾人紛紛大讚，「真的超便宜」、「那盒高麗菜才30元？太讓人羨慕了。」

原PO在「我是東湖人（社團版）」貼出照片，因為沒空煮飯，所以去買了便當，意外發現好吃又衛生的便當店。只見原PO點了羊肉炒飯、宮保雞丁便當和一份高麗菜，價格分別是75元、85元、30元。從照片來看，高麗菜和炒飯的分量都相當多，便當的肉和配料也很有誠意，讓他不禁直呼，「真是相見恨晚啊！」

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▲裝超滿的宮保雞丁便當85元。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

▲滿滿一盒高麗菜30元。（圖／翻攝自【我是東湖人】(社團版)）

照片一出，其他人紛紛點頭，「那個便當，好想吃喔」、「佛心價」、「這一盒菜30？炒飯75…這在哪？」話題還釣出在地人大推，「我超常吃這家便當，小資族福音」、「明湖國中晚自習的訂便當餐廳之一」、「蔥爆等還會依客人口味加辣椒下鍋炒，老闆夫妻很親切，環境也衛生。」