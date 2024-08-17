行人走路一半遭「輾過腳跟」！痛到當場蹲下　駕駛0減速離開

記者柯振中／綜合報導

一名女子16日上午8點多走路行經台北市內湖區的瑞光路、洲子街路口，沒想到過斑馬線時，遭到未停讓行人的車輛輾過腳跟，痛得她當場在馬路蹲下，行車紀錄器畫面曝光，讓不少民眾氣炸了。

▲女子當時正在過馬路，結果遭輾過腳跟。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」16日上傳了這支影片，畫面拍攝時間是16日上午8點多，當時斑馬線上有許多行人通行，也有不少騎士、駕駛乖乖排隊，等候行人經過。

▲▼女子當時正在過馬路，結果遭輾過腳跟。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



不過，女子走路經過時，有輛廂型車並未停讓，而是加速通過，結果竟從後方輾過女子的腳，痛得女子當場蹲在地上，並且朝著車輛行進的方向看去。

▲▼女子遭輾後當場痛到蹲下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



由於現場有不少人在停等紅綠燈，案發以後也有熱心的女騎士告知受害，是哪輛車輛肇事逃逸。

影片曝光後引起撻伐的聲浪，不少網友對此大罵，「放慢看腳直接歪掉，感覺很痛」、「到底是有多急？好噁心的車」、「這超痛的吧！真的太誇張了」、「影片給事主，支持提告求償」、「謝謝好心人提供肇逃的證據。」