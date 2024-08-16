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中信金購地灌水坑老闆　老臣張明田二審重判...遭最高法院撤銷

▲▼ 中國信託行政辦公大樓 外觀空景 。（圖／記者陳家豪攝）

▲中國信託行政辦公大樓在購買當時傳出弊端，最高法院將二審判決撤銷發回。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳銘峯／台北報導

中信金前財務長張明田，被控主導中信金低價買進台北內湖區2筆土地做為資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信銀，套利8億餘元。一審將他重判15年，二審將他依兩罪分別判處8年6月徒刑。最高法院審理後，16日撤銷有罪部分，將全案發回更審。

中信金在2005年7月間，以51.3億元的價格，向多家建設公司買下內湖2千多坪的建地、上萬坪的建物，並內定為中信銀行政大樓與資訊機房。但檢調單位懷疑張明田等人疑似透過人頭戶，勾結建商哄抬土地單價，再賣給中信金，從中套利。

張明田一審遭重判有期徒刑15年、併科罰金5億元。同案被告中，包含前中信銀主任秘書陳永晉，一審也重判13年；張明田胞弟、慶瑞開發董事張明人，一審也重判14年、罰金3億元。案件上訴二審，高院也認定張明田等人有罪，張明田仍被依照兩個「特別背信罪」，分別判刑8年6月，陳永晉二審改判8年，張明人二審判刑6年。

全案上訴第三審，最高法院審理後，認為檢方當時起訴張明田犯下兩個犯罪事實，但卻未告知張明田會以兩罪判刑，違反告知義務。此外，根據檢方起訴事實，張明田利用關係人交易，所得的金額是否超過1億元，有必要重新認定。另外中信在本案中主張沒有受到實質損害，最高法院也認為需要調查，最後，檢方主張的沒收金額，是否金流流入相關人的帳戶中，有必要擴大沒收，這部分也需重新審理。

綜合以上事由，最高法院將張明田、陳永晉、張明人等人有罪部分，全數撤銷，發回高等法院進行更一審。

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